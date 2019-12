BékaFon a kétéltűek távoli megfigyeléséhez

Három ausztrál egyetem és egy helyi békavédelmi program fejlesztésében készült el a FrogPhone, vagyis BékaFon elnevezésű eszköz, amellyel hosszú távon és bármilyen távolságból lehet megfigyeléseket végezni a vizsgálandó békák élőhelyén. Az eszköz kifejlesztéséről a Methods in Ecology and Evolution folyóiratban számoltak be, a hírt pedig a Brit Ökológiai Társaság közölte.

Az eszköz 3G/4G mobil adatforgalomhoz kötött, s a mobiltelefonok széles sávú hangátviteli képességén alapul, és a berendezés jelenlegi mikrofonja kb. 100-150 méteres körzetben lévő békaéneket tud továbbítani a mobilhálózaton. Az eszköz szoftverje nyílt forráskódú, így bármelyik kutató a saját igényeinek megfelelően tudja módosítani azt.

A BékaFon napelemmel működik, erről töltődik nagy teljesítményű akkumulátora, maga a berendezés vízhatlan burkolatban kapott helyet. Amellett, hogy aktívan lehet így hallgatni a békaéneket, környezeti adatokat is gyűjt, mint például lég- vagy vízhőmérséklet, amelyeket szöveges üzenet formájában továbbít.

Az eszközt hagyományos módon fel lehet hívni, és akár élőben hallgathatja a kutató a távoli békákat, akár rögzítheti a közvetített hangot későbbi elemzésre. Ehhez elegendő egyetlen egy alkalommal az élőhelyre menni és telepíteni az eszközt, majd bármikor felhívható az állomás a későbbiek során. Hasonló, hosszú ideig tartó megfigyeléseket terepi tartózkodással lehet csak végezni, amelynek ember- és munkaigénye nagy, sokba kerülnek, s így nem minden kutató vagy intézet engedheti meg magának. Emellett az emberi jelenlét akár zavarhatja is az éppen megfigyelt állatokat, ez pedig az eredményeket is pontatlanná teheti. A BékaFon jelentősen lecsökkenti a megfigyelési munka költségeit, s e jótékony hatása annál nagyobb, minél távolabb van a megfigyelendő élőhely a kutatóintézettől.

A terepen így fest a kihelyezett eszköz, amelyet a telepítését követően igen hosszú időn keresztül lehet használni helyi jelenlét nélkül. Forrás: British Ecological Society

2017-18-ban folytattak terepi kísérleteket az eszközzel Canberra közelében, s ennek során, a telefonon közvetített békahangról olyan, műszeresen elemezhető spektrogram készült, amelyet más felvételekkel bármikor össze lehet hasonlítani, így tudományos felmérésekre alkalmasnak bizonyult a BékaFon.

Egyelőre hátrány, hogy csak olyan helyszínen használható az eszköz, ahol van 3G/4G hálózat, illetve napfény az akkumulátorok töltéséhez, az eszköz azonban fejleszthető, pl. műholdas kommunikációra alkalmassá tenni olyan helyeken, ahol a mobilhálózat nem megfelelő. Mivel vízálló az eszköz, akár tavakra, úszó platformokra is telepíthető. Természetesen nemcsak békák, hanem más állatok hangjának távoli megfigyelésére is alkalmas lehet, így sokféle biológiai vizsgálatra használható.