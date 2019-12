Különleges faj érkezett a Miskolci Állatkertbe

Örvös mangábékat a magyar állatkertek látogatóközönsége, a fellelhető nyilvántartások szerint, először – és eddig utoljára – az 1930-as években a Budapesti Állatkertben láthatott. Most a Berlini Állatparkból érkezett Miskolcra egy család: a hatfős csapatot a szülőpár és négy kölykük alkotja, melyek közül a legfiatalabb mindössze 10 hónapos.

A mangábék egy különleges csoportját alkotják a főemlősöknek. A rendszertannal foglalkozó biológusok a cerkóffélék családjába sorolják őket, legközelebbi rokonaik pedig a páviánok. Összesen 11 fajukat különböztetik meg, melyek kizárólag Afrika középső területeinek erdeiben honosak.

Forrás: Miskolc Zoo

Az örvös mangábék (Cercocebus torquatus) közepes méretű majmok, ám a hímek jóval termetesebbek a nőstényeknél, ők a 10 kilogrammot is nyomhatnak. Megjelenésük igazán jellegzetes, hiszen szőrzetük testük nagy részén sötétszürke, a nyakukon és arcuk két oldalán fehér, míg a fejük tetején élénk vörös színű. Szemhéjuk feltűnően fehér, amely a sűrű erdőkben élő állatoknál az egyedek közötti vizuális kommunikációban játszik fontos szerepet. Nyugat-Afrika atlanti-óceáni partvidéki esőerdeiben honosak. Az erdők irtása révén élőhelyük azonban egyre zsugorodik, ráadásul húsáért is vadásszák őket, ezért a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listája veszélyeztetettként tartja számon.

A faj fenyegetettségére való tekintettel az európai állományát törzskönyvben tartják nyilván, ehhez a törzskönyvi programhoz csatlakozott a Miskolci Állatkert is. A törzskönyvi adatokból kiderül, hogy mindössze 71 egyede él Európában, melyek közül immár hat példány Miskolcon.