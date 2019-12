Gyarapodik a hegyi gorillák száma

Az ugandai Bwindi Nemzeti Park és a kongói (pontosabban Kongói Demokratikus Köztársaság) Sarambwe Vadvédelmi Rezervátum területein végzett vizsgálatokat az Ugandai Vadvédelmi Hatóság, és minimum 459 hegyi gorillát találtak a két parkban. Az előző, 2011-es felmérés során csupán 400 állattal találkoztak, így jelentős növekedés tapasztalható. Amennyiben a hegyi gorilla másik élőhelyét a Virunga-masszívum területén talált 604 állatot is beleszámolják (itt 2015-16 közt folyt felmérés), összesen 1063 hegyi gorilláról van tudomásuk a hatóságoknak, számolt be róla a Kaliforniai Egyetem davisi kampuszának híroldala.

Gorilla és orvosa kézfogása Forrás: Gorilla Doctors

Kirsten Gilardi, a Gorilla Doktorok csapatának vezetője elmondta, hogy a hegyi gorilla az egyetlen emberszabású majom, amelynek nő az egyedszáma, ám így is igen kevés van belőlük, tehát muszáj különösen figyelni rájuk. A szervezet az illegális állatkereskedelemből elkobzott gorillákkal foglalkozik, jelenleg négy ilyen úton kiszabadított árva hegyigorilla-bébit nevelnek a Virunga Nemzeti Park területén. Gilardi, aki állatorvos, és az egyetem Vadállat-Egészségügyi Központjának egyik vezetője is egyúttal, hozzátette: „A hegyi gorillák esetében az élőhely zavarása, betegségek terjedése, orvvadászat vagy épp polgárháborús helyzetek nehezítik az életet. Emiatt az örömteli gyarapodást ugyan meg kell ünnepelni, de még fontosabb, hogy mind a kormányzati, mind a civil szervezetek folytassák az együttműködést a gorillák érdekében.”

A Gorilla Doktorok szakembere egy csapda maradványait szedi le egy nőstény hegyi gorilláról. Forrás: Gorilla Docors

A Gorilla Doktorok csapata életmentő orvosi kezelésekben részesíti a gorillákat, és 50 százalékban nekik köszönhető az egyébként emberhez szokott életmódú (turizmus vagy kutatások miatt) gorillák létszámának növekedése. 2018. júliusa és 2019. júliusa közöt 126 állatorvosi vizsgálatot végeztek el a gorillákon, és 23 esetben nyújtottak orvosi segítséget sérült, vagy beteg egyedeknek. A gorillaszámlálásban irányító és oktató szerepet vállaltak, valamint a begyűjtött gorillaürülék-minták tárolásáról is ők gondoskodtak. Ezekből később DNS-elemzés készült, így kb. 2000, pontos helyszíni adatokkal rendelkező mintát tudtak megvizsgálni, s a genetikai adatokból a rejtett életmódú, és közönséges megfigyelésekkel nem látható gorillák jelenlétét is igazolhatják. Emellett e minták számtalan további adatot is nyújtanak, például az állatok egészségi állapotáról, de az ezekről készülő vizsgálati eredmények még láttak napvilágot.