Hósármány a Balatonnál

A hósármány ritka kóborló a Dunántúlon, az Alföldön szórványosan jeleneik meg telente. Leggyakrabban a Hortobágy szikes vidékén figyelhető meg, ahol mezei pacsirtákhoz, pintyfélékhez keveredik. Vannak homogén csapatai is, a legnagyobb példányszámban 1986-ban látták, amikor 2200 hósármány verődött egy csapatba, a nagy pusztánkon. A balatoni megfigyelésnek az érdekessége, hogy a madarat egy hosszú mólón láthatjuk, annak is a nagy kövei között keresgélve, de a horgászok által elszórt eleségekből is táplálkozik. Talán ennek is köszönhető, hogy jó ideje már egy helyben van.

Hósámány Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A hósármány cirkumpoláris, arktikus madárfaj. A szárazföldi madarak közül a hósármány költ a legészakabbra. Fészkelőhelye a zuzmós tundrán, köves vízparton, sziklás, kőgörgeteges területeken található. Költőhelyét ott választja ki, ahol a fészek közelében talál hófoltot vagy kisebb vizet. Megfigyelések szerint a telepesen költő tengeri madárfajok területén is fészkel. Grönlandon urbanizálódott madár, épületek repedéseiben is költött már. Hazánkban védett faj, eszmei értéke 25 000 forint.

A 2020. január elején a nulláról kezdem a megfigyeléseket, új kihívások, új madárfajok várnak.