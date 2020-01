Titok övezi a hatalmas folyami ráját

A szakértők nem tudják pontosan, hogy a fajból mennyi példány is maradhatott, illetve hogy milyen élőhelyeket preferálnak az állatok – írja a National Geographic. Az is kérdéses, hogy az élőlények időnként átúsznak-e az óceánba, ahol rokonaik is élnek.

A faj az évmilliók során meglehetősen keveset változott. Az egyedek akár 5 méter hosszúra és 600 kilogrammosra is megnőhetnek, jellegzetességük a szürkés és barnás szín, a lapított test és a hosszú, ostorszerű farok. A ráják méretükből adódóan a helyi folyókon közlekedő csónakokat is képesek folyásiránnyal szemben tolni, emberre azonban nem támadnak.

A faj Dél- és Délkelet-Ázsiában, illetve Ausztrália bizonyos részein őshonos. Az állatok általában a folyók fenekébe ássák be magukat, ahol türelmesen várnak a zsákmányra, melyet főként rákok és kagylók jelentenek.

Az adatok alapján az elmúlt években drámaian csökkeni kezdett az egyedszámuk. Ennek oka az, hogy a helyi folyók látványos átalakuláson esnek át, korábbi élőhelyeik egy részét így elhagyják a halak.

Bár az óriásráják nem támadnak emberre, így is veszélyesek lehetnek. Az állatok farkánál található karomszerű képződmény könnyen sérülést okozhat, az akár 38 centiméter hosszú tüske pedig rendszerint mérget is tartalmaz.