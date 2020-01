A 2020-as természetfilmes Oscar-díját Ausztriában adják át

Huszonnyolc éves történelme alatt a filmfesztivál először hagyja el az Egyesült Államokat – jelentette be Hans Peter Doskozil, az osztrák tartomány vezetője a 2020. január 13-ai sajtótájékoztatón.

Az ötnapos, elsősorban Frauenkirchenben és Pamhagenben tartandó rendezvény keretében workshopokat és különböző programokat szerveznek. A csúcspontot a „természetfilmek Oscar-díjának” átadása jelenti 30 kategóriában.

Mintegy 30 országból legalább 500 résztvevőt várnak, köztük nemzetközileg elismert szakértőket a tudomány, kutatás, környezetvédelem, gazdaság, sajtó és természetfilmek területéről” – hangsúlyozta Petra Gnad, a Jackson Wild Ausztria képviselője.

„Burgenland számára igazi elismerés, hogy amikor a filmfesztivál először hagyja el az Egyesült Államokat, éppen Seewinkelt választja. A szervezők itt érintetlen természetet találnak” – hangsúlyozta Doskozil.

Astrid Eisenkopf környezetvédelmi államtanácsos szerint a Jackson Wild Summit döntése a jó munka bizonyítéka. Úgy vélte, a fesztivál segíthet a figyelem felkeltésében is. Kiemelte, ha sikerül valóban megmutatni a csodaszép természetet és annak egyedüliségét, akkor sikerülhet megmutatni az embereknek, milyen fontos is a természetvédelem.

Az amerikai Wyoming államban lévő Jackson Hole-ban több mint negyedszázada alapított és eredetileg kétévente megrendezett filmfesztivál szervezői úgy döntöttek, a környezetvédelem fontossága miatt a továbbiakban évente tartják meg a filmes seregszemlét. Ezért választanak Wyoming mellett egy második, európai helyszínt is – mondta Gnad.