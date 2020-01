Talán az utolsó vízirigók az országban?

Akkoriban egy barátom, beszélgetés közben megkérdezte, hogy szeretnék e vízirigó látni, méghozzá a főváros közelében A válasz egyértelmű volt, egy szeptemberi szombaton az Apátkúti-völgyben gyalogoltunk Visegrád határában. A lélegzetem is elállt ekkor a szép patakvölgy láttán, de mikor megpillantottuk a madarat a zúgónál, no azt a pillanatot soha nem fogom elfeledni. Utána sokszor megfordultam arre, de bánatomra, utoljára abban az esztendőben, csak november végén láttam ott vízirigót.

Majd teltek az évek és naplóim sárguló lapjait lapozgatva feltűnt, hogy eddig csak Aggteleken és a Bükkben sikerült pár alkalommal összefutni e gyönyörű madárral. Nemrég pedig tudomásomra jutott, hogy e kimondottan tiszta vizű patakokat kedvelő madár, költ Kőszeg határában. Szó szerint határában, hiszen a kis barokk város szélén telepedett meg, egy régi már használaton kívüli gyárban. A vízirigó egyik fő táplálékát a vízben élő tegzesek, ezek pedig kimondottan a gyors folyású és tiszta vizekben élnek, tehát madarunk fészkét is a patakok felett átívelő hidak alján építik, erre több példát is láthattunk a szomszédos Szlovéniában a Száva folyása mentén, ahol a vízirigó kimondottan gyakori fajnak számít.

Vízirigó Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

De a madarász szívét az itthoni megfigyelések dobogtatják meg a legjobban. Hidegebb teleken e madarak lehúzódnak az Alpokból például soproni patakokhoz is. Korábban több pár is költött a Bükkben, a régi Búvár újságban erről olvastam, napjainkra eltűnt innen is. Mi évek óta elzarándokolunk Kőszegre, hol télen, hol nyáron a költési időszakban, hogy itt a zúgónál megpillanthassuk a vízirigót. Remélem, még hosszú évekig élvezhetjük e szépséges madár látványát idehaza.