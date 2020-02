Fogyatkozó kisemlős a törpeegér

Ettől kezdve következett a munka érdekes része, maga a meghatározás. Különböző csonttani bélyegek alapján kideríthető, milyen állatot fogyasztott el a bagoly. Akkoriban még szép számmal kerület elő a köpetekből törpeegér (Micromys minutus), az ország számos pontján. Napjainkban is gyűjtök köpeteket, a meghatározást már más végzi, viszont sok helyről hallom, egyre kevesebb a törpeegér előfordulása amely, a mezőgazdaság átalakulásával magyarázható. Számuk jelentősen csökken az ország több pontján.

Törpeegér Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Ám a Marcal-medence kicsit más. Szerencsés helyzetben van a mozaikos élőhelyekkel, és viszonylagos érintetlenségével, itt még nem figyeltem fel a faj állományának a csökkenésére. Bagolyköpetekben is szép számmal leljük meg. A törpeegér általában nádasokban, gazosokban építi 30-100 cm magasságban gömb alakú fészkét, amelyre jellemző, hogy bejárata mindig ferdén befelé néz. Réteken és mezőkön bolyongva mindig ráakadok erre, sőt még a kertünkben is megtalálni fészkeit.

A törpeegér fészke Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Törpeegérfészek Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A nádasokban épül fészkeit sás és nád levelekből építi, belsejét nádbugájával béleli. Szapora, a kicsiket anyjuk pár nap híján két hétig szoptatja, táplálékszerzés után visszajön a fészekben megetetni a kicsiket. Érdekesség, hogy ürüléküket megeszi, hogy más ragadozót ne csalogasson oda a szag. A kicsik két napos korunkban tudnak kapaszkodni, ekkor már mászkálnak a fészekben. Rövid életűek átlagos koruk hat hónap. Táplálékuk bogyók, rovarok, magvak, kora tavasszal a rügyeket is rágcsálja. A gabonán található levéltetű fogyasztásával pedig segíti a mezőgazdaságot. A növényeken magasra fel tudnak mászni, kapaszkodásra a farkukat használja, amit dugóhúzószerűen össze is tudnak csavarni. Színük barnásvörös árnyalatú, hasuk és lábaik fehérek. Testtömegük 5-10 gramm, felvételünkön egy törpeegér kölyök látható.

Ha olyan fészekre akad az ember, amelyben éppen bent van a család, az öreg példányok kisurrannak belőle, olykor óhatatlanul a mezőn járva is előfordul az ilyen eset.

Hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint.