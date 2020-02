Holdkoszorú

„Udvara van a Holdnak” mondta a népnyelv a jelenség láttán, amelyet egyúttal az esőzés előjelének is tartottak. A megfigyelés részben igaz is, ugyanis gyakran melegfront felhőzete áll a háttérben. A koszorú a fényelhajlás eredményeként alakul ki, amelyhez kell egy fényes égitest – legtöbbször Nap vagy Hold, de akár egy fényesebb bolygó – mint fényforrás. A szivárványszerű gyűrű színe, intenzitása és esetleges ismétlődése a felhőben levő cseppek méretének és homogenitásának függvényében alakul ki.

Forrás: Ladányi Tamás

A 2020. január 10-i félárnyékos holdfogyatkozás előfutáraként is megfigyelhettük az említett, Hold körül kialakult effektust, ami talán még látványosabb volt, mint a halvány kontrasztként mutatkozó fogyatkozás. A vékony felhőréteg ez esetben természetes szűrőként is funkcionált, így az égitest felszíne nem égett be a felvételen.