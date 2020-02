Csodás barlangok az izlandi gleccserek mélyén

Vulkánok formálta tájkép, megszilárdult lávamezők, forró gejzírek, fekete homokos partok, valamint szebbnél szebb vízesések találhatók a szigetországban. A tűz és jég országában a vastag jégpáncél alatt különleges képződmények rejlenek. Ezek a jégbarlangok.

Izlandon nem a szó klasszikus értelmében vett barlangokról beszélünk, amelyekben sok jég van, hanem a gleccserekben húzódó üregekről, amelyeket a jég olvadása és a mélyben húzódó geotermikus energiák formálnak. Nyáron a melegebb hőmérséklet és napsütés hatására a jég erodálódik, és a gleccserek mélyében keletkező olvadék önálló életre kel. Üregeket váj, mélyíti egy már meglévő barlang belsejét, majd pedig a felszínre érve kijáratot hoz létre a jégpáncél tetején.

A felszín alatti gleccserfolyók akár a 10 méter szélességet is elérhetik Forrás: Szombati Orsolya

Amikor az időjárás hidegre fordul az olvadt jég lassan hűlni kezd, majd ismét szilárd halmazállapotúra fagy, maga után hagyva a jégbarlangok csodás képződményét. A jégbarlangok formája és színe évről évre változik. Attól függően, hogy az olvadék mennyire volt tiszta, volt-e benne valamilyen hordalék, szikladarab, esetleg alga, aminek a jelenléte az akvamarin színt eredményezi, a barlangok szürkétől kezdve az égszínkéken, türkizen át egészen a feketéig nagyon változatos színeket ölthetnek. Így néz ki egy fekete jégbarlang a Vatnajöküll gleccserben. Forrás: Szombati Orsolya A barlangokat novembertől márciusig lehet látogatni, kivéve az egyetlen ember alkotta jégbarlangot a Langjökull gleccseren. Csupán a hideg időszakban annyira stabil a jég, hogy biztonságosan meg lehet közelíteni az üregeket. Fontos, hogy minden jégbarlangot csak szakképzett túravezetővel keressünk fel, ugyanis bármennyire is veszélytelennek tűnhet sisakban és szöges cipőben a jégen menni, helyismeret nélkül nem tudhatjuk, mi van alattunk, mennyire vastag a jég és hogy egyáltalán merre induljunk el a gleccseren. A jégbarlangok mellett Jökulsarlónt is érdemes felkeresni, ahol a gleccserből leszakadó jéghegyek az Atlanti-óceánba úsznak. Forrás: Szombati Orsolya Izlandon több helyen találkozhatunk természetes jégbarlangokkal, mint például a Klofajökull, Skeiðarárjökull, Sólheimajökull, Svínafellsjökull, Kverkfjöll, és Breiðamerkurjökull gleccserekben, ám a legtöbb túrát a Vatnajökull gleccserbe szervezik, nem véletlenül. A ma UNESCO világörökség részét is képező Vatnajökull Nemzeti Park Európa legnagyobb egybefüggő jégsapkája, ahol a jégpáncél vastagsága néhol az 1 km-t is eléri. A terület számos jégbarlangot rejt, köztük a híres Crystal Cave-t is, amelyet nemcsak Izland, hanem a világ legszebb jégbarlangjai közt tartanak számon. Jégbarlang bejárata Forrás: Szombati Orsolya Jégbarlang bejárata Forrás: Szombati Orsolya Jégbarlang bejárata Forrás: Szombati Orsolya A Crystal Cave barlang bejárata egy avatatlan szem számára nem tűnik fel, olyan, mintha csak a jég megtört volna a sík terepen. Az üregbe belépve azonban rögtön értelmet nyer a kristály elnevezés, hiszen ameddig a szem ellát, mindent átlátszó színű jég borít, amelybe a természet kék és szürke mintákat írt. Idegenvezetőnk arra a kérdésre, miért kék a jég elmondta, hogy ez a gleccserekre évszázadok alatt nehezedő nyomásnak köszönhető, ami kipréseli a levegőt a jégből. Így néznek ki a jégbe zárt levegőbuborékok. Forrás: Szombati Orsolya A rétegződés eredményeként a jégkristályok nagyobbá válnak és a kvarckristályokhoz hasonló kék színt vesznek fel. Amikor az üreg tetejét a nap megvilágítja, akkor jönnek elő a világoskék és türkiz színek, amelyek a szürke hamusávokkal együtt fantasztikus látványt nyújtanak. A Crystal Cave monumentális, magassága eléri az akár 5 métert és egészen hosszan be lehet sétálni a belsejébe. Szinte elképzelhetetlen, milyen hatalmas természeti erők munkálkodhatnak a felszínen és a mélyben egyaránt, amelyek ezek a lenyűgöző képződményt létrehozták. Hó a barlang végében mutatja a szerző, szombati Orsolya. Forrás: Szombati Orsolya A jégbarlangok formája, színe és mérete folyamatosan változik, ahogy ezt a helyszínen mi is tapasztaltuk. A jeget egy pont után hó váltja fel, amelyből pár év leforgása alatt víz lesz és ez megfagyva tovább bővíti az izlandi jégbarlangokat. Kérdés, lesz-e erre vajon idő és ha igen meddig? Az előrejelzések szerint az izlandi gleccserek sorsa nem túl biztató. A 20. században a jégtakaró csaknem 10 százaléka teljesen eltűnt és csak 2000 óta az üres területek további 3 százalékkal növekedtek. Vajon a globális felmelegedés hatására, 200 éven belül valóban eltűnnek az izlandi gleccserek és velük együtt a jégbarlangok is, amelytől a klímatudósok tartanak? Vagy lesz megoldás arra, hogy a folyamat visszaforduljon és megmaradjanak ezek a különleges természeti csodák?

Írta és fényképezte: Szombati Orsolya – Traveladdict.hu