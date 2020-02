Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete

A Gemenc Zrt. 2020. február 18-án indítja el az internetes élő közvetítést a gólyafészekből. A webkamera élő adása, amely a gemenczrt.hu oldalon látható, nyolcadik “évadát” kezdi meg. A megfigyelés 2013-ban indult, egészen 2018-ig ugyanaz a gólyapár, Tóbiás és Sára foglalta el a fészket, ahová 2019-ben új hím és tojó érkezett.

A közvetítést 2013-ban azért indították el, hogy ne csak a szakemberek, tudósok, hanem bárki nyomon követhesse a fokozottan védett faj egyedeinek életét. Azt aonban mindenkinek fontos megértenie, hogy bármilyen szomorú vagy szélsőséges eseményt is látnak a közvetítés alatt, az erdőgazdaság nem fog beavatkozni a természet rendjébe – hívták föl a figyelmet a szakemberek.

Felidézték, hogy az előző években többször pusztultak el fiókák a bekamerázott fészekben, amelyek az erdészeket, ornitológusokat, természetvédelmi szakembereket és az érdeklődőket is megviselhették. Ez sok embert arra késztetett, hogy segítséget nyújtson a madaraknak, ezzel azonban nagy kárt okoztak volna a háborítatlanságot igénylő gólyáknak, amelyek könnyen elhagynák a területet, magukra hagyva a fiókákat is.

Hangsúlyozták, hogy a Gemenc Zrt. számára a tudományos kutatás és a természetvédelem szabályai az irányadók, ezért mindenképpen betartja a be nem avatkozás elvét. Az eddigi megfigyelések eredményei azt bizonyítják, hogy majdnem minden évben előfordult, hogy a fiókák közül többen nem élték túl az első heteket, azonban Tóbiás és Sára a 2012 és 2018 között eltelt hét évben 17 életerős fiókát nevelt fel, és a fiatal madarak július végén, augusztus elején sikeresen kirepültek.

Ahhoz, hogy az idei gólyapár is hosszú éveken keresztül neveljen sok fiókát, az kell, hogy az erdőgazdaság folyamatosan biztosítsa nekik a háborítatlanságot.