Radarok örökítették meg a madarak vonulását

Minden év februárjában madarak tömegei vonulnak át Florida felett. Az állatok téli szálláshelyükről, Latin-Amerika felől érkeznek, és északi irányba vándorolnak tovább nyári otthonukba. Az élőlények rendszerint az éjszaka folyamán repülnek, ezért az emberek ritkán találkoznak velük.

Kate Lenninger meteorológus szerint 2020. február 17-én éjszaka egyedi viszonyok alakultak ki a régió felett: a felszín közelében egy stabil légréteg volt, ami a talajhoz közelebb terelte a sugarakat. A radarok így tudták észlelni a viszonylag alacsonyan repülő madarakat – számol be a ScienceAlert.

Az Egyesült Államok Időjárási Szolgálata által létrehozott GIF-en a sárga és zöld szín a madarakat, a kék pedig a szemerkélő esőt jelöli. Az animáció egy pontján a madarak eltakarják Key West szigetét, ekkor 145 kilométer szélesen repülhettek.

📡 Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. 🐦 pic.twitter.com/V2PJfucxJA

— NWS Key West (@NWSKeyWest) February 17, 2020