Kék bálnák az atlanti-óceáni Déli-Georgia szigetnél

A brit antarktiszi kutatóprogram (British Antarctic Survey, BAS) és az Aucklandi Egyetem kutatói 23 nap alatt 55 példányt számoltak össze az Egyesült Királysághoz tartozó területen, amely a bálnavádaszat epicentruma volt a 20. század elején.

„Figyelembe véve, hogy 40-50 éven át mindössze kétszer észleltek kék bálnát a Déli-Georgia körüli vizekben és 2007 óta is csak talán egy kicsivel több elszigetelt esetről számoltak be, az, hogy gyakorlatilag nulláról 55-re nőtt a számuk egyetlen év alatt, egészen elképesztő” – kommentálta a kutatás eredményeit Trevor Branch, a Washingtoni Egyetem seattle-i campusának szakembere.

A kutatók a külső jegyeik és énekük alapján különböztették meg az egyes bálnafajokat és az állatok egy részétől sikerült egyebek között bőrmintát is venniük, ami segíthet a bálnák egészségi állapotának felmérésében.

A kék bálna a bolygón valaha élt legnagyobb testű állat, és azon belül is az antarktiszi alfaj egyedei voltak a legnagyobbak a maguk 30 métert is meghaladó testhosszával.

A kereskedelmi célú bálnavadászat előtti időkben ez volt egyben a legnagyobb populáció is csaknem 239 ezer egyeddel.

Méretükből adódóan ezek a tengeri emlősök jól jövedelmező fogásnak számítottak, aminek következtében a Déli-Georgia körüli vizekben több mint 33 ezer kék bálnát ejtettek el és mészároltak le, többségüket 1904 és 1925 között.

A bálnavadászati tilalom 1966-os bevezetésekor már igazi ritkaságnak számított egy-egy példány észlelése a Déli-óceánban. Az utolsó hivatalos becslés 1997-ben készült, amikor 2280 példányra tették a Déli-óceánban élő kék bálnák számát.

A 2021 végére várható következő értékelésnek további növekedést kellene mutatnia, amire jó esély van a Déli-Georgiánál tapasztaltak alapján.