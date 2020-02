Különleges jelenséget láttak a Michigan-tó partján

A kis képződményeket az NWS egyik alkalmazottja figyelte meg a tó keleti partján – írja a Live Science. Az amerikai szakértők jégvulkánként hivatkoznak a jelenségekre, mert a kriovulkánoknak is nevezett formációkhoz hasonlóan magma helyett illékony anyagot, vizet bocsátanak ki magukból. Valójában azonban más folyamat húzódik meg a két jelenség hátterében.

It was a great day to visit the beach and watch the waves interact with the ice. Here’s a couple “ice volcanoes” erupting at Oval Beach on Sunday, February 16, 2020. #miwx #wmiwx pic.twitter.com/B0Vkl18RrN

— NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) February 16, 2020