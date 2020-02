A kikelet bogarai

Ha olyan enyhe a február közepe, mint most, 2020-ban, a napsütés előcsalogathat néhány bogarat a téli rejtekhelyéről. Többségük azonban a hideg visszatértével ismét elbújik, mert igazi aktivitásuk március-áprilisban kezdődik. Néhány fajnak azonban most van a szezonja, és pár hét múlva már nem is láthatjuk őket.