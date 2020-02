Fegyverrel öltek meg két delfint

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) 20 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni azokat, akik az állatok haláláért felelősek. A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság és az Emerald Coast Wildlife Refuge munkatársai február elején találták meg a tetemeket a floridai Naples közelében. A delfinekkel lövések és szúrások végeztek.

A szakértők szerint az esetekben az is közrejátszhatott, hogy az emberek a tiltások ellenére gyakran etetik a delfineket. Mivel az állatok hozzászoknak, hogy táplálékot kapnak, nem félnek az emberektől, ez pedig veszélyes helyzetekbe sodorhatja őket. A csónakok és hálók például végzetes sebesüléseket is okozhatnak, a mostani esetek ugyanakkor szándékos támadásról árulkodnak.

2002 óta legalább 29 delfin sodródott partra az Egyesült Államok délkeleti részén. Sok tetemen döfésektől és lövésektől származó sebeket mutattak ki, ezek közül négy eset az elmúlt egy évben történt.

A tengeri emlősvédelmi törvény alapján az állatok zavarása, vadászata vagy elpusztítása, illetve etetése szigorúan tilos, és bűncselekménynek is minősülhet. A törvény megszegése akár 100 ezer dolláros pénzbírsággal és egy év börtönbüntetéssel is járhat, a NOAA pedig szigorúan be is tartatja a jogszabályt.