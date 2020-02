Később 1997. decemberében pedig a híres marokkói madarászhelyen Oukaimeden Marrakesh határában szintén két madarat figyelhettem meg. 2019-ben pedig a nyugat-palearktikus faunatartományon kívül, immáron Közép-Ázsiában a Tien-san hegység 2800 méter körüli magasságában szintén összehozott vele a sors.

Havasi varjú Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Európában a legjelentősebb állománya a Pireneusi-félszigeten él, nem csak a magas hegyek költőfaja, elterjedési zónájának a nyugati határán fészkel a tengerszinten is. Költőhelye sziklaperemek, meredek sziklafalak, sziklapárkányok. Svájcban várromok, mint ahogy én is láthattam spanyol nemzeti parkban. Fészke csókához hasonló: ágakból, vaskosabb gallyakból áll, melyet állati szőrrel és gyapjúval bélel. Három-öt tojás rak, a tojások színe szürke barnás-szürke foltozással. A tojás mérete 3,9 x 2,8 centiméter. A tojó 18 napig kotlik, addig a hím eteti őt. A fiókák viszonylag sokáig, 41 napos korukig, vannak a fészekben, mindkét szülő eteti őket. A havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax) tápláléka gerinctelenekből, rovarok azok lárváiból és pókokból áll, amelyeket a talajon szedeget össze, azonban Közép-Ázsiában megfigyelték, hogy a háziasított állatok szőréről összegyűjtik a parazitákat. Az olaszországi publikációban téli táplálékaként a tyúktaréj faj hagymája valamint alpesi bogyós növények is szerepelnek.