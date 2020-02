Fekete prérifarkast fogtak a kutatók

Az elmúlt időszakban több szemtanú is látott egy fekte prérifarkast Georgia és Atlanta területén – számol be a CNN. Az állat igen barátságosnak mutatkozott, egy nő még azt is megörökítette, ahogy a prérifarkas kutyájával játszik.

Az állat megjelenése kivételes: a térségben az elmúlt kilenc évben csak kilenc fekete prérifarkast azonosítottak. Az egyedi szőrzetet színét a melanin pigmentek túltengése okozza. A példány azonban nemcsak emiatt számít különlegesnek, hanem viselkedése miatt is: a prérifarkasok általában kifejezetten óvatosak, ez az egyed viszont láthatóan jól érezte magát az emberek közelében.

Bár az állat barátságosan viselkedett, félő volt, hogy idővel kárt okoz, az Atlanta Prérifarkas Project ezért döntött a befogása mellett. A szakértők a helyiek beszámolója alapján igyekeztek megtalálni az élőlényt, a keresés nagyjából egy hónapig tartott. Christopher Mowry, a csapat tagja szerint több szemtanú is azt mondta, hogy a ragadozó próbált kapcsolatba lépni a kutyákkal.



A ritka egyedet végül sikerült elkapni. A helyi törvények alapján a fogságban tartott prérifarkasokat el kell altatni, a kutatók azonban engedélyt kaptak az áttelepítésre. Az állat az atlantai Yellow River Természetvédelmi Területre került, ahol a közeljövőben több vizsgálatot is el fognak végezni rajta.