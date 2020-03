Az idei, korán érkezett tavasz kicsalogatta a virágokat, és szebbnél szebb olvasói fotókat kaptunk, melyet megosztunk Önökkel. A tavaszi virágaink közt számos védett is virít, így a lehető legjobb e virágokat fényképezőgéppel gyűjteni, virtuálisan átadni!

A téltemető (Eranthis hyemalis, cikkünk nyitóképén) sárga kis napocskákként ragyog a késő téli – kora tavaszi erdő alján, mediterrán eredetű növény, és bár eredetileg nem volt őslakos a Kárpát-medencében, a 17. századtól kertekbe, parkokba ültették, s e helyszínekről kivadult állományai harmonikusan váltak a hazai flóra részévé. Ma már védett, számos botanikus kertben is találkozhatunk vele, és amikor igazán tömegesen nyílni kezd, sárga tőle a talaj. Szerencsére téltemető gumót tudunk botanikai változatban vásárolni, így a saját kertünkbe is telepíthetünk néhány tövet – ahol a hóvirág jól érzi magát, ott a téltemető is.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Nagy Imréné Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bánhidyné Fodor Adrien Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Marussi Istvánné Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Madarász-Grasselly Emese Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Mácsai Krisztina Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól

A hóvirág talán a legismertebb kora tavaszi virágunk. Kertekben gyakran találkozunk a balkáni-török eredetű pompás hóvirággal (Galanthus elwesii), amely nemcsak szélesebb levele és nagyobb virága révén különbözik a hazánkban őshonos és védett kikeleti hóvirágtól (Galanthus nivalis), hanem abban is, hogy virága belső lepellevelei (a kis kürtő alakú „szirmok” a virág közepén) nagy kiterjedésű zöld mintát viselnek. A mi kikeleti hóvirágunk e belső lepellevele a pereménél csupán hullámos zöld vonallal díszített.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Takács Réka Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Biró Edina Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Győrvári Nikoletta

A hóvirágra kissé hasonlító vadvirágunk a szintén védett tavaszi tőzike (Leucojum vernum), jóval kevesebb helyen találkozhatunk vele, mint a hóvirággal, a nedves, üde helyeket, patakvölgyeket, mocsárréteket, láperdőket, ártéri erdőket kedveli. Viszonylag nagy termetű, 20-30 centi magasra is nőhet, s nem ritka, hogy egy száron két virág is hajt. Szerencsére ma már a tőzikének is lehet vásárolni botanikai hibridjeit, így kertekben is találkozhatunk üde, bólogató virágaival.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Tarka sáfrány Forrás: Barta Andrea Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Fedák Ildikó Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Kata Koszta Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Kertész Ágnes Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Kárpáti sáfrány Forrás: Mácsai Krisztina Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Kárpáti sáfrány Forrás: Nagy Imréné Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Szente-Varga Éva Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Barta Andrea Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bakk Anikó

A sáfrányok az eső napsütésre széttárják szirmaikat, e virágok a korán ébredő méhek, zengőlegyek első táplálékát adják. Szintén közkedvelt kerti virág, számtalan botanikai változata s hibridje terjedt el, színeiben a hófehértől az aranysárgán át a liláig változik, foltos, sávos-csíkos mintázattal, apró vagy épp nagy virágokkal is. A legszebbek azonban e virágból is a vadon élő és védett fajaink, mint a csíkos szirmú tarka sáfrány (Crocus reticulatus), a lila szív alakú mintát viselő kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), a fehér sáfrány (Crocus vernus subsp. albiflorus). Kerti változatai különösen jól mutatnak fű közé ültetve, ahol hasonlóan viríthatnak, mint például a Kárpátok vagy az Alpok napsütötte hegyi rétjein.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Kisvirágú hunyor Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Pirolsó hunyor Forrás: Okos Péterné Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Illatos hunyor Forrás: Vizi Marianna Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Keleti hunyor (botanikai faj) Forrás: Szatai Beatrix

A kora tavasz, de néha már a tél vége egyik első erdei virága a hunyor, s kertjeinkben is vele találkozhatunk legkorábban. Hazánkban három vadon élő hunyorfaj van, az északkeleti országrész hegyvidékén honos pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), a Dunántúl nagy részén elterjedt kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum), illetve a dél-dunántúli elterjedésű illatos hunyor (Helleborus odorus). Virágainak „szirma” e növények esetében nem sziromlevél, hanem a csészelevelek ölelik körbe a porzókat-termőket, e csészék egyes fajok esetében színessé váltak, másoknál zöldek maradtak. A kertekben botanikai hibridekkel, vagy a Nyugat-Európában őshonos fekete hunyorral találkozunk leggyakrabban.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Vizi Marianna

A nemes májvirágot (Hepatica nobilis) talán nem kell bemutatni senkinek, hisz idén e védett faj az év vadvirága cím birtokosa. Szőrös száron kiemelkedő élénk kékeslila virágait a napsütéses időben könnyű észrevenni a kora tavaszra már szürkés-barnává vált avar közt. A növény a leveleit csak később hajtja, ezzel még feltűnőbb szépsége erdeinknek. Előfordul fehér színváltozata is (ez természetes változat), így ne csodálkozzunk, ha egy túra során a lila májvirágok közt egy tő fehéret, esetleg rózsaszínt is megpillantunk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy már májvirágot is vásárolhatunk botanikai változatokban, többféle színben is, így talán sokkal kevesebb embernek jut eszébe a védettség ellenére erdőből hazavinni a töveit.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Kóta Melinda

A csillagvirágok is elsősorban nedves, ártéri erdeink ragyogó tüneményei, kékeslila csillagocskái törékeny szárakon emelkednek az avar fölé, a szár mellett két keskeny levél látható. A virág gyakran fürtökben nő, de néha csak 2-3 virág billeg a szárakon. Hazánkban virít a nyugati csillagvirág (Scilla drunensis) és a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis). Az ország északkeleti részén az erdélyi csillagvirág él (Scilla kladnii), továbbá endemikus faja a Velencei-hegységben élő Speta-csillagvirág (Scilla spetana). Ezek is védettek, és köztük is előfordulhat fehér, vagy rózsaszín változat is a természetben.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bartha Irén

A kakasmandikó (Erythronium dens-canis) rózsaszínes virágait is a még csupasz erdők alján találhatjuk meg, elsősorban hazánk nyugati-délnyugti dombvidéki erdőire jellemző. Ez Európa egyetlen kakasmandikó-faja, rokonai többsége Észak-Amerikában él, ott számos színben találkozhatunk vele, s ezen amerikai fajok botanikai változatát kertünkbe is ültethetjük akár. A hazai virág ez esetben is védett! Tudományos nevében a „dens-canis” arra utal, hogy a növény gumói a kutya szemfogához hasonló alakúak.

Galéria Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bánhidyné Fodor Adrien Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Vizi Marianna Nőnapi virágcsokor fotós hölgy olvasóinktól Forrás: Bánhidyné Fodor Adrie

A hazai, 18 fajba sorolható ibolya közül egyesek már az első melegebb napokban nyílnak, egymástól megkülönböztetni számos esetben igen nehéz. A kora tavaszi fajok közt kitűnik az illatos ibolya (Viola odorata), amelynek jól ismert lila és fehér színváltozata is, illetve a fehér ibolya (Viola alba), és még a csodás ibolya (Viola mirabilis) is kivirágozhat ilyenkor. A 18 ibolyafaj között 3 védett is akad, ám velük kis eséllyel találkozhatunk csak.