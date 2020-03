Ősi sziklarajzok őrzője a Kakadu Nemzeti Park

A vízesésről és a hajókirándulásról sajnos lemaradtam. A szárazság miatt nem nem voltak látványosak, a hozzájuk vezető utakat le is zárták.

Teknőcöt ábrázoló sziklarajz Forrás: Kisgyörgy Éva

Forrás: Kisgyörgy Éva

Ahogy kicsit elcsigázva vezettem a kihalt, szavannás tájon, mint valami látomás, hatalmas vörös sziklák jelentek meg a horizonton. Ezek az óriási vörös kőhegyek jelentettek menedéket a húszezer éve itt élő őslakosoknak a hőség elől. Ide húzódtak be vadászat közben és itt pingálták a sziklafalakra az emberiség egyik legrégebbi rajzait. Bár a 100 km hosszú, 200 km széles óriási területen mintegy ötezer lelőhely van, kettő emelkedik ki közülük: Ubirr és Nourlangie. A sziklarajzok korát nehéz megállapítani, de úgy becsülik, a legrégebbiek 20 ezer évesek. A rajzok nem esztétikai okból készültek, hanem amolyan iskolai táblaként: így okították az nagyszülők a gyerekeket. És miért a nagyszülők? Mert a szülök voltak elég fittek ahhoz, hogy addig vadásszanak, gyűjtögessenek.

A Yellow Water folyó Forrás: Kisgyörgy Éva

A Yellow Water a Kakadu legnagyobb folyója, melyen napfelkelte és naplemente idején hajókirándulásokat szerveznek. A túraleírásban benne volt, hogy a vízen hűvös lehet, így én szófogadóan bepakoltam a hátizsákba sapkát és meleg öltözetet. Nos, nem volt rá szükség, bár hajnalban valóban lehűlt a levegő 40 fokról úgy 35-re.

Forrás: Kisgyörgy Éva

Óriási termeszvárak Forrás: Kisgyörgy Éva

A jó kétórás túra során a hajón kényelmesen ücsörögve egymás után láttuk az úszkáló vagy épp napozó krokodilokat. Félni nem kell tőlük, mert a hajókat soha nem támadják meg. Úgyhogy ha észszerűen viselkedik az ember, nincs veszélyben, maximum ha a minél jobb kép reményében a víz felé lógatja a kamerát, a karja bánhatja.

Fürödni azonban nem szabad sehol sem a park területén, sőt, a folyók partjától érdemes legalább három méteres távolságban megállni, ha gyalog van az ember. Míg a vízben semmi esély nincs a krokodilok ellen, a parton megúszható a támadás, ha elég gyorsan fut valaki: a krokodilok ugyanis „gyalog” elég lomhák. Ugrani vízből viszont remekül tudnak, akár három méter magasra is, a környéken néhány helyen „jumping croc” kirándulásokra is be lehet nevezni. Én inkább kerülni szoktam minden olyat, ahol az állatokat produkáltatják, még ha az aránylag olyan természetes viselkedés is, mint a krokodiloknak az ugrás, így ezt a programot kihagytam.

A sütkérező krokodilokon kívül sokféle madár bukkan fel a partokon, no és a vízi bivaly is, mely eléggé elterjedt a vidéken. De még ha nem is láttunk volna semmilyen állatot, akkor is megérte volna a hajózás – ilyen nyugodt, érintetlen vidéket ugyanis ritkán lát az ember.

Nem állítom, hogy könnyű volt ez a pár nap, gyilkos volt a hőség és őrjítőek a legyek. De az is biztos, hogy emlékezetes út volt.

Írta és fényképezte: Kisgyörgy Éva – travellina.hu