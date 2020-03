Legismertebb európai lepkék egyike

Parkokban, kertekben, erdőszélén, tavasztól őszig gyakran találkozhatunk ezekkel a színpompás rovarokkal. Szinte egész Európában elterjedt, Krétán kívül a Földközi-tenger szigetein is ismerik, de Ázsiában is gyakori.

A pávaszem elnevezést használjuk a páva farktollainak a végén látható aranyos, kékes, zöldes és fekete színű, szem alakú rajzolatra is. Jókai Mór egyik Chinai novellájában így ír a fum hoan madárról: „hasonlit a sashoz és a pávához … a szárnyai sötétzöldek, fehér foltokkal, hosszu szétterített farka tollai tengerviz szinüek, mindeniknek egy-egy szivárványos pávaszem végén, aranyozott rojttal.”

Háziasszonyok pedig biztos jól ismerik a különleges alakú pávaszem nevű süteményt.