Jane Goodall reményteli videóüzenete a járvány idején

Jane Goodall videóüzenetében szomorúságát fejezte ki a COVID-19 terjedésével kapcsolatban. „Ez a pandémia mindenhol érinti az embereket” – mondta. A kutató a betegek és családtagjaik mellett az egészségügyi dolgozókra, a lehetséges gyógymódot és vakcinát kereső szakértőkre, illetve a válság miatt nehéz helyzetbe került emberekre is kitért, véleménye szerint megdöbbentő, mekkora hatása van a járványnak.

„A vírus lassítására jelenleg a legjobb módszer az úgynevezett szociális távolságtartás. Úgy döntöttem, megfogadom az orvosom és a barátaim tanácsát, és otthonomban maradok az Egyesült Királyságban” – mondta, hozzátéve, hogy döntésével nagyjából egy időben törölték észak-amerikai körútját. „Frusztráló, de egészségesnek kell maradnom. Még rengeteg a tennivalóm, mielőtt meghalnék” – emelte ki. Azt is hozzáfűzte, hogy a távolságtartás nemcsak saját, hanem mások védelmében is segít. Bár az ember egészségesnek érezheti magát, tünetek nélkül is fertőzött lehet, és így a betegséget is átadhatja.

Goodall arra kérte követőit, hogy csatlakozzanak hozzá, maradjanak otthon, tartsák a fizikai távolságot egymástól, és kerüljék a kézfogást. Hozzátette, a kézmosásról sem szabad megfeledkezni.

A primatológus szerint a járványnak van egy pozitív haszna is: ismét beszédtéma a vadállatok elejtése, az élőlényekkel való kereskedelem és a vadhús fogyasztása. A COVID-19 valószínű egy állatfajból ugrott át az emberre, feltételezhetően egy vuhani állatpiacon. A SARS és a HIV/AIDS is vadhúson keresztül érhette el az embert. Úgy gondolja, a saját és az állatok egészsége számára is fontos, hogy tartsuk egymástól a távolságot.

Goodall szerint elengedhetetlen, hogy felvegyük a harcot az illegális állatkereskedelemmel és az orvvadászattal. A kínai piac különösen nagy veszélyt jelent, hiszen a hagyományos gyógyászatnak számos állatfaj jelent alapanyagot. Ugyanakkor elítéli azokat a rasszista megnyilvánulásokat, melyek az utóbbi időben érték a kínai és ázsiai embereket.

Videóját azzal zárta, hogy jó látni, hogy a sötét időkben mennyi ember viselkedik példamutatóan: sokan adományoznak maszkokat és egyéb felszereléseket, és rengetegen igyekeznek segíteni a különösen veszélyeztetetteknek. „Együtt átvészelhetjük ezt a nehéz időszakot, és megtanulhatjuk, hogy mi az igazán fontos az életben: a család, a barátság, a szeretet és mindenekfelett, az egészségünk.”