Az emberszabásúakat is fenyegetheti a koronavírus

A BBC beszámolója szerint az orvvadászat és az élőhelyek pusztulása köztudottan fenyegeti az állatokat, de a vírusok is komoly problémát jelentenek.

A kutatók szerint a fertőző betegségek az emberszabásúakat leginkább veszélyeztető három tényező egyike. Serge Wich, a Liverpooli John Moores Egyetem szakértője szerint nem tudni, hogy a vírusok miként hatnak az élőlényekre, éppen ezért a megelőzés kiemelten fontos.

Ez azt jelenti, hogy a turizmus és a kutatások korlátozására lehet szükség. Jane Goodall egy videóüzenetben maga is felhívta a figyelmet, hogy a COVID-19 a csimpánzokat is megfertőzheti, éppen ezért csökkenteni kell a velük való érintkezést.

Korábbi vizsgálatok alapján a csimpánzok elkaphatják a megfázást, de az Ebola is súlyos károkat okozott a gorilláknak és csimpánzoknak. Elképzelhető, hogy az új koronavírus is átadható az állatoknak, éppen ezért az utóbbi időkben több afrikai országban is elkezdték bezárni a nemzeti parkokat.