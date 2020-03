David Attenborough filmje is késik a járvány miatt

A járvány miatt késve mutatják be David Attenborough legújabb filmjét, az A Life on Our Planetet (Egy élet a bolygónkon) – számol be a New Scientist. A tervek szerint a film csak később, de még 2020-ban látható lesz a Netflixen és a mozikban.

Bár a természettudós hosszú időn át távol tartotta magát a politikáról, az elmúlt években egyre több alkalommal érinti a közélet bolygónkkal kapcsolatos aspektusait. Attenborough szerint az elmúlt 5-10 évben jelentősen megváltozott az emberek véleménye a környezet- és természetvédelemről, ennek ellenére nem biztos benne, hogy az emberiségnek sikerül-e megküzdenie a krízissel.

Az A Life on Our Planetben a természettudós életének és munkájának kulcsmozzanatai mellett világunk átalakulását is nyomon követhetjük. Pályája során maga Attenborough is tapasztalta, hogy egyre nehezebb megtalálni a ritka vadállatokat, de a mérési adatok is drámai átalakulásokat mutatnak: az elmúlt évszázadban látványosan nőtt a légköri szén-dioxid-koncentráció.

A természettudós munkájával a bolygó védelmére hívta fel a figyelmet, de eközben sikerült dokumentálnia annak pusztulását is. Legújabb filmjével ismét rávilágít az egyre sürgetőbb problémákra, de megoldást is kínál: az azonnali és széles körű cselekvést, amely nemcsak a természet- és környezetvédelmi intézkedéseket foglalja magában, hanem a társadalmi átalakulásokat is.