Bársonyatkák tavaszi ébredése

Ahogy melegednek a nappalok és lassan megszűnnek az éjszakai fagyok, farkaspókok tömegeit láthatjuk napozni a megbarnult levelek és a feltörekvő, üde aljnövényzet között, ám apróbb rokonaik, az élénkpiros színű bársonyatkák is útnak indulnak. Utóbbiakat nem csupán színük, hanem méretük is feltűnővé teszi, hiszen atkaléptékben testhosszuk igen tekintélyt parancsoló, akár 4-5 milliméter is lehet.

A legnagyobb, bársonyos szőrzettel fedett testű atkák (Allothrombidium spp.) már március elején megjelennek az erdei avarban. Forrás: Ujvári Zsolt

A bársonyatka-alakúak (Trombidiformes) népes rendje több, mint 150 családot, valamint 25 000-nél is több fajt számlál. A gyakran látott, hatalmas, bundás, cinóbervörös erdei atkákon kívül rendkívül változatos formájú, felépítésű és életmódú állatok tartoznak e rendbe, többek között az édesvizeket, sőt, tengereket is meghódító víziatkák (Hydrachnidia). Most azonban a szárazföldi fajok közül szeretnék bemutatni néhányat – elsődlegesen a Trombidiidae, Calyptostomatidae és Erythraeidae családok tagjait –, bepillantást nyújtva titokzatos életükbe, hogy megismerhessük, miféle „sötét titkokat” rejtegetnek ezek a lomhán botorkáló, nagy testű, bársonyos plüssfigurára emlékeztető, vagy éppen betonjárdáinkon vígan fel-alá szaladgáló apró, piros lények.

A nagy testű bársonyatka-alakúak igazi túlélők. A testüket borító sűrű szőrzet segíti a nedvesség megtartását, a vörös színüket adó, testükben felhalmozódó karotinoidok pedig a Nap UV-sugárzása ellen biztosítanak védelmet számukra. Ez az oka annak, hogy a vékonyabb kutikulájú talajlakó atkákkal szemben – amelyek leginkább az avarban, és az abba hullott faágak alatti nyirkos zugokban mozgolódnak – a bársonyatkák gyakran indulnak portyázni verőfényes napsütésben is.

Nyár derekán, a legnagyobb szárazságok idején is gyakran találkozhatunk az erős UV-sugárzást is kibíró bársonyatkákkal (Trombidium sp.). Forrás: Ujvári Zsolt