A Hold, Vénusz, Fiastyúk hármas együttállása

Horizontálisan ugyan korlátozottak az utazási lehetőségeink napjainkban, vertikálisan viszont a határ a csillagos ég; a kozmosz kapui mindenki számára nyitva állnak. A fényes együttállások mindenki számára elérhetőek, ugyanis könnyen láthatóak mind városi, mind vidéki környezetben. 2020-ban a március 28-i égi triumvirátus esetében is így történt, amelyet veszprémi családi házam tetőablakából csodálhattam meg, és sikerült lefotóznom.

Nyugati irányba tekintve közel 30 fok magasan fénylett az égi háromszög: a 16 százalékos megvilágítottságú vékony, hamuszürke fénnyel kiegészült holdsarlótól 6 fokra az éppen dichotómiájában lévő Vénusz tartózkodott, míg a bolygótól északra a Fiastyúk bájos csillaghalmazát fedezhettük fel. A lassanként nyugvásra kerülő trió látványába a vonuló felhők csempésztek még életet; a Hold körül színes légköroptikai effektusként egy koszorú, a Vénusz körül pedig apró párta alakult ki. A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a koszorú szabályos körré egészült ki. A bemutatásra került fotó Canon EOS 6D kamerával, Canon 70-200 L objektívvel, 87 mm fókusztávolsággal készült, f/4 fényerő, 0,3 s expozíció és ISO 4000 érzékenység mellett.

Március 29-én vasárnap este talán még látványosabb együttállás következik be, amelyet – rendhagyó módon – egy csillagfedés is kísér. Holdunk, égi útját folytatva, a Hyadok halmaza felé veszi az útját, amelynek egy fényes csillagát, az epszilon Taurit el is fogja fedni. A 3,5 magnitúdó fényes csillag okkultációjára – Budapestről észlelve – 21 óra 41 perckor kerül majd sor, miközben a Hold 25 fokkal tartózkodik majd a horizont felett. A csillag belépése a holdkorong mögé már szabad szemmel is látszani fog, de egy kis távcső még részletesebb megfigyelést tesz lehetővé.

Írta és fényképezte: Ladányi Tamás – www.astrophoto.hu