Színpompás mandarinréce

Világszerte elterjedt parkokban és dísztavak mentén, több helyen visszavadulva is megtalálható. Európába először 1745-ben hozták be díszmadárként. Oskar Heinroth német biológus Berlin környékén 1900 körül mandarinrécéket telepített a szabadba. A kis populáció még 1920-ban is megvolt. Később kontinensünk több országában is telepítették, kisebb csoportjai ma is láthatók. Hazánkban ritkaságnak számít, állatkertekben találkozhatunk velük.