Virtuális séta a Vácrátóti Botanikus Kertben

Recéshagymájú nőszirom (Iris reticulata ’Pauline’) A nősziromfélék családjának névadó nemzetsége gyöktörzses és hagymás fajokat is tartalmaz, ez a kis méretű faj hagymájának érdes felületéről kapta nevét. Kora tavasszal, a nemzetségén belül az elsők között nyílik. Több színvariánsa is kedvelt kerti dísznövény.

2020-ban különösen enyhe telet tudunk magunk mögött, a meteorológiai mérések szerint a sokéves átlaghoz képest 2-3 Celsius fokkal volt magasabb a téli átlaghőmérséklet, s a tavasz első napjai is jóval melegebbek voltak az átlagosnál. Az enyhe idő következtében a növények korán fejlődésnek indultak, virágok és rügyek sokasága tárul elénk az erdőkben, kertekben. Az ismert, kora tavaszi virágok, mint a hóvirág, a téltemető, vagy a tőzike már el is virágoztak, a sáfrányok is virágzásuk végén járnak. A hagymások ideje azonban nem járt le – már gyönyörködhetünk a nárciszokban, és nemsokára szirmot bontanak a tulipánok és a jácintok, virágzásnak indultak az egyes gyümölcsfák is.

Húsos som (Cornus mas)

Az egyik legkorábban virágzó hazai fás szárú növényünk, így jelentős táplálékforrás a rovaroknak kora tavasszal. Lombhullató, a somfélék családjába (Cornaceae) tartozik a szintén gyakori veresgyűrűs sommal (C. sanguinea) együtt. Erdőkben, utak mentén feltűnő sárga foltként virít kora tavasszal a még kopár növényzet mellett. Fája lassan nő és rendkívül kemény. Piros, csonthéjas gyümölcséből lekvárt, szörpöt készítenek. Forrás: Nagy Anita

Pettyegetett tüdőfű (Pulmonaria officinalis)

Az édeslevelűek családjához (Boraginaceae) tartozó, orvosi tüdőfűnek is nevezett évelő a szellőrózsához hasonlóan geofiton, ezért tavasszal üde lombos erdők, cserjések aljzatán gyakran láthatjuk. Gyöktörzse a föld alatt telel át. Virágai antocián-tartalmúak, ezért a szirmok az öregedés során, sejtnedvük kémhatásának megváltozásával rózsaszínből (savas) kékbe (lúgos) váltanak. Gyógynövény, hagyományosan sebgyógyításra és tüdőbetegségek esetén alkalmazták, viszont nevét talán nem innen, hanem tüdőre hasonlító, pettyes leveléről kapta. Hazánkban még egy tüdőfűféle él, a bársonyos tüdőfű (P. mollis), melynek levelei nem pettyezettek Forrás: Nagy Anita

Nárcisz (Narcissus ‘Ice Follies’)

A nárcisz az amarilliszfélék családjába tartozó nemzetség, kerti fajainak áttekinthetetlen gazdagsága is mutatja népszerűségét ennek az illatos hagymásnak. A sárga nárcisz (N. pseudonarcissus) jól ismert dísznövény, kertek, parkok gyakori lakója. Európa hűvösebb területein hosszabb időn keresztül virítanak, míg itthon az egyre jellemzőbb meleg, erős napsütéssel járó tavaszi időben hamar elvirágoznak. Forrás: Nagy Anita

A Vácrátóti Botanikus Kertben, az ország leggazdagabb élőnövény-gyűjteményében, 27 hektáron közel 12 000 faj fejlődése követhető nyomon. Tematikus séták, s a hónap érdekességeit tartalmazó információs füzetek segítenek abban, hogy minden látogatás során új ismeretekkel gazdagodjunk. A Kert jelenleg egészségvédelmi okokból zárva tart, így személyesen nem kísérhetjük végig a kerti növényzet változásainak talán leggazdagabb, legszínpompásabb időszakát.

Varázsmogyoró/csodamogyoró (Hamamelis x intermedia ‘Jelena’) Egy díjnyertes varázsmogyoró-nemesítés.

A varázsmogyoró Észak-Amerikában őshonos lombhullató cserje hazánkba az 1900-as évek elején került be, s mivel már tél végén virágzik, kedvelt dísznövénnyé vált. Forrás: Nagy Anita

Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens)

A boglárkafélék családjába (Ranunculaceae) tartozó, évelő növény. Hazánkban egyike a 3 természetben előforduló hunyorfajoknak, s ezekhez, az illatos (H. odorus) és a kisvirágú (H. dumetorum) hunyorhoz hasonlóan védett. A hunyorok nemzetsége igen fajgazdag, összesen 20-nál is több hunyorfajt tartanak számon. E növények színes, kerti változatai kedvelt dísznövények. Gyógynövényként tartják számon, azonban mivel a többi hunyorhoz hasonlóan mérgező, házi alkalmazását nem javasolják. Forrás: Nagy Anita

Illatos lonc (Lonicera fragrantissima)

A Kínából származó lombhullató cserje kedvelt kerti növény, ugyanis erős, édes-citrusos illata messziről érződik. Virágai kora tavasszal mágnesként vonzzák a beporzókat. Népszerű hibridje a korai lonc (L. x purpusii), mely a faj lándzsás lonccal (L. standishii) alkotott hibridje. Forrás: Nagy Anita

Kora tavasszal egy időben virágoznak a hagymások (hóvirág, tőzike, nárcisz), a hagymagumósok (krókusz), a fénykedvelő erdei virágok (tüdőfű, szellőrózsa, tyúktaréj), a korai virágzású fás szárúak (egyes gyümölcsfák, húsos som), és a sokszor már télen is virágzó, általában keleti eredetű cserjék (aranycserje, díszmogyoró). Képválogatásunk a Botanikus Kert kora tavasszal nyíló virágai közül mutat be néhányat, melyek pompája így mégsem marad észrevétlenül.

Nemes májvirág (Anemone hepatica) A nemes májvirág, vagy egyszerűen májvirág, az üde lomberdők jellegzetes, könnyen felismerhető, kora tavaszi faja. A boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába tartozik, tőlevelei áttelelnek. Hazánkban védett. Forrás: Nagy Anita Korzikai hunyor (Helleborus lividus ssp. corsicus) E hunyort H. argutifolius vagy H. corsicus néven is számon tartják.

A Korzika szigetéről származó hunyor hazánkban korán, már tél végén megmutatja halványzöld virágait. Érdekessége, hogy örökzöld levelei nem tőlevelek, hanem száron fejlődők. Forrás: Nagy Anita