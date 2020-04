Baglyok életének kutatásában vett részt egy ifjú tudós

Grace négyéves kora óta vesz részt terepvizsgálatokon apjával, Graham Fultonnal, a Queenslandi Egyetem ornitológusával – számol be az egyetem oldala. A szakértő elsősorban a baglyok viselkedését tanulmányozza, és lánya érdeklődése is hasonló. „Grace imádja a baglyokat” – mondta Fulton, hozzátéve, hogy gyermeke az ország több pontján is segített már a madarak megfigyelésében, szinte minden hangjukat ismeri.

A lány apjával vizsgálta két helyszínen a baglyokat: lakhelyük közelében, Brisbane külvárosában, illetve a városon kívüli környezetekben, így a Mount Glorious esőerdőben. A kutató és lánya arra voltak kíváncsiak, hogy mennyiben tér el a madarak viselkedése a városi területen és a természetben.

Közös tanulmányuk is megjelent a Pacific Conservation Biology című lapban.

Fulton szerint lánya nagy segítség volt, ténylegesen részt vett az adatgyűjtésben. A páros eredményei alapján a város – nem meglepő módon – nem kedvez a baglyoknak. Az ornitológus szerint faültetéssel lehetne barátságosabbá tenni Brisbane-t, hogy a baglyok nagyobb számban is megjelenjenek.

Grace-t egyébként nemcsak a baglyok foglalkoztatják, a kígyók, a pillangók és a piócák iránt is érdeklődik. Fulton elmondta, hogy lánya kétéves korától kezdve állandóan kérdéseket tesz föl, ennek ő nagyon örül, hisz ezzel is elősegítheti, hogy még többet tudjon meg Grace a természet világáról.