Így gyógyulnak a koalák Ausztráliában

New South Wales államban különösen nagy pusztítást végzett a tűzvész. A tengerparton fekszik Port Macquarie nevű kisváros, ahol az 1973-ban alapított koalakórház jelentős szerepet vállalt a mentési munkálatokban.

Forrás: Kisgyörgy Éva

A koalakórház bejárata Forrás: Kisgyörgy Éva

A koalakórház egyik orvosi szobája. Forrás: Kisgyörgy Éva

A kórháznak mindössze négy fizetett alkalmazottja van, két orvos, valamint két adminisztrációs vezető, a többi munkatárs önkéntes munkát végez. Utóbbiak, mintegy száznegyvenen, jellemzően helybéli hölgyek, akik hetente pár órát, vagy akár pár napot töltenek itt. Egyetlen pozíciót fenntartanak egy nemzetközi önkéntesnek is, melyet ottjártamkor épp egy magyar lány töltött be. Sokak álma az, hogy magához öleljen egy koalát, de erre még az itt dolgozóknak sincs lehetősége. Az állatokhoz csak az orvosok nyúlhatnak, amikor azt a kezelés szükségessé teszi. Ennek ellenére a nemzetközi önkéntesi pozícióra kétéves várólista van, olyan sokan szeretnék magukat ebben a szerepkörben hasznossá tenni.

A kórház egyik orvosával sikerült egy kicsit beszélgetnem is, bár sokáig nem akartam feltartani, elmondta, hogy évente mintegy kétszáz beteg látnak el, de látogatásom idején a bozóttüzek miatt a megszokottnál jóval több páciensük volt. Nem csak sérült koalákat hoztak be a kórházba, de olyanokat is, melyeknek az életterét veszélyeztette a terjedő bozóttűz. Van, hogy maguk mennek ki autókkal a közeli erdőkbe körülnézni, máskor lakossági riasztásra indulnak el. Annyi jó hírt sikerült csak megtudnom, hogy az alkalmazottak bíznak abban, hogy hamarosan minden rendbe jön. Az eukaliptuszerdők szerencsére gyorsan képesek a megújulásra, így az átmenetileg fogságba kényszerült koalák remélhetőleg 6-9 hónap múlva visszatérhetnek a vadonba. Azokat az állatokat, melyeket később szabadon engednek, a kórház kertjének hátsó, látogatóktól elzárt részein tartják, hogy ők ne szokjanak túlságosan hozzá az emberek látványához.

Forrás: Kisgyörgy Éva

Forrás: Kisgyörgy Éva

Forrás: Kisgyörgy Éva

Néhány nappal ezelőtt, április 2-án már vissza is vitték az első gyógyult koalákat az eredeti lakóhelyükre és a napokban további 25 koala térhet vissza „otthonába”.

2019 októberének végén a kórház egy adakozási felhívást tett közzé. Terveik szerint 25 ezer ausztrál dollárt szerettek volna összegyűjteni, de három hét alatt mintegy egymillió dollár érkezett a számlájukra és ez az összeg az év végére 2 millió dollárra nőtt. A hatalmas sikernek köszönhetően sok itatót tudnak kihelyezni az erdőkbe a szárazságtól egyre gyakrabban sújtott vidéken – és ennek nemcsak a koalák, de más vadállatok is hasznát látják majd.

Írta és fényképezte: Kisgyörgy Éva – travellina.hu