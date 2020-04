Kísérleti atomrobbantások hatása segíthet a tengeri óriások kormeghatározásában

A világ trópusi vizeiben megtalálható, akár 18 méteresre és 20 tonnásra megnövő cetcápa a világ legnagyobb hala. A szakértők régóta tudják, hogy rendkívül sokáig élnek, pontos korukat azonban ez idáig nem sikerült megállapítani. Kutatók egy csoportja most a radioaktív anyagok vizsgálatával adott becslést a cetcápák élettartamára – számol be a BBC.

A planktonokkal táplálkozó, nagy távolságokat megtevő állatok a túlhalászat miatt a veszélyeztetett élőlények közé tartoznak. A fajt rengeteg talány övezi, többek közt az is kérdéses, hogy milyen kort képesek megélni. Eddig a szakértők az elpusztult egyedek gerince alapján próbáltak becslést adni – a módszer hasonló a fák évgyűrű-vizsgálatához. A problémát az jelenti, hogy a kutatók nem biztosak benne, hogy a gerincben lévő gyűrűk miként is alakulnak ki, ez pedig a kalkulációkat is bizonytalanná teszi.

Mark Meekan, az Ausztrál Tengertudományi Intézet munkatársa és kollégái új technikát találtak a cetcápák életkorának vizsgálatára. A csapat az 1940-es évek vége óta elvégzett nukleáris fegyvertesztek nyomait hívta segítségül. A robbantások hatására nőtt a szén 14-es izotópjának (C14) szintje az atmoszférában, az anyagot pedig utóbb az élő szervezetek is felszívják.

Meekan szerint azon gerincesek kemény szövetei, amelyek életben voltak a tesztek során, nagyobb mennyiségű C14-et tartalmaznak. A csapat két múzeumi példány maradványait elemezve arra jutott, hogy a faj élettartama valóban igen magas, az egyedek akár 100-150 évig is élhetnek. A szakértők bíznak benne, hogy eredményeik hozzájárulhatnak a cetcápák átfogóbb védelméhez.