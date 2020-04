Különleges lényt filmeztek a tenger mélyén

A Ningaloo-kanyonoknál zajló expedíció során kivételes állatokat figyeltek meg a Nyugat-Ausztráliai Múzeum és a Schmidt Óceánintézet munkatársai – számol be a ScienceAlert. A nyugat-ausztráliai partok közelében fekvő térség biodiverzitása páratlan, de csak viszonylag keveset tudni róla.

A telepes medúzát egy robotizált tengeralattjáró segítségével örökítették meg. Bár az efféle élőlények viszonylag gyakoriak, ekkora méretben nagyon ritkán fordulnak elő. Pontos becslést még nem adtak a kolónia méretére, de a szakértők szerint rekorder lehet, a külső gyűrű nagyjából 47 méter hosszú.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020