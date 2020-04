A szurikáták összetartó közösségei

Ezek a 30 centis, hosszú farkú, szürkésbarna kis állatok húszasával-harmincasával élnek kolóniákban, méghozzá a föld alatt. A telepek lakói erős karmukkal ásnak járatokat, ott pihennek, és ott nevelik kicsinyeiket is. Rendkívül összetartó társaság a szurikátáké. A teendőket megosztják egymás között, és rettentően odafigyelnek egymásra. Amíg egyesek ennivaló után néznek vagy szunyókálnak, mások rendületlenül őrt állnak, két lábra egyenesedve pásztázzák a környéket.

Életüket is kockáztatják, ha úgy hozza a helyzet, csak hogy megvédjék a kolóniát. Ha veszélyt orrontanak, ugató-kaffogó hanggal jelzik, mire az egész kompánia észvesztve visszaiszkol a kotorékba.

Kicsinyeiket is felváltva vigyázzák és táplálják, a rangidős anyának többen is besegítenek. A hímek és a nőstények között is van főnök, de ritka a torzsalkodás. Szurikátavárosban mindenki tudja, hol a helye, és mi a dolga.