Lelkes ifjú természetfotós: Koncz-Bisztricz Tamás

Az élet bölcsője című fotón a Tömörkény melletti Fehér-tavon a szikesek téli, ragyogó, változatos színvilága találkozik a felhők kék tükröződésével és a tovaúszó tőkésrécék sárhúzásával az agyagos, sárgás színű, zavaros vízben. 2019-ben a Bird photographer of The Year 2019 pályázatán ez a kép hozta el a Young Bird Photographer of the Year (Az év ifjú madárfotósa) címet.

Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás