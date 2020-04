Denevérvédelmi program határon innen és túl

A program célja az emlősök összehangolt védelme, a lakosság szemléletformálása és a fenntartható környezethasználat kialakítása a határ menti területeken – közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az MME Emlősvédelmi Szakosztály egy most induló, négy országot tömörítő, BAT4MAN nevet viselő együttműködési akció által igyekszik eloszlatni a denevérekkel kapcsolatban kialakult tévhiteket és előítéleteket. Az említett fajok védelme kiemelkedően fontos, hiszen rovarfogyasztásukon keresztül kulcsszerepet játszanak az ökológiai rendszerek egészséges működésében.

Mint a közleményben is megjelent, az elkövetkező két évben a sérülékeny denevérpopulációk felmérése, a veszélyeztetett szálláshelyek védelmével és új búvóhelyek létesítésével foglalkoznak oly módon, hogy a kulturális értékek megóvása és az állat-ember konfliktusok lehetőségének csökkentése is kiemelt szerepet kap. Az ismeretterjesztés eszközei között kiadványok, tájékoztató táblák, vándorkiállítás és film készítése, valamint az online térben való megjelenés szerepel.

A szemléletformálás keretében a célcsoportok tagjai, többek között a denevérek által lakott épületek kezelői, lakosok, civil szervezetek, egyházi személyek és szervezetek szakmailag hiteles információt kapnak a denevérek szerepéről és jelentőségéről annak érdekében, hogy megértsék, mekkora veszteséget jelent az állományok csökkenése, a denevérfajok eltűnése. Az érdeklődők a gyakorlati védelmi munkákba is bekapcsolódhatnak, például a figyelemfelkeltő, denevérodúk készítésével egybekötött akciók során.

A projektet a szatmárnémeti E-Consult Egyesület vezeti, partnerei az ukrajnai Ökológiai és Regionális Tudományok Intézete, a Szlovák Denevérvédelmi Társaság, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.