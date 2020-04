Már a hétalvó nagy pele is ébredezik

A novembertől áprilisig téli álmot alvó rágcsáló hazánk hegy- és dombvidékén fordul elő, kedveli az öreg gyümölcsösöket, gyertyános, cseres, tölgyeseket, bükk elegyes erdőket. Vadászházak padlására előszeretettel vackolja be magát, de kedveli a természetes és mesterséges fészekodúkat is. Gyümölcsöket, mogyorót, diót, zsenge hajtásokat fogyaszt. Jellemző rá, hogy a gyümölcsfák termését gyakran leszakítja a fáról, bele-bele harap és otthagyja.

Éjszakai állat, a nappalt rejtekhelyén tölti. Nagy fekete szeme körül egy sötét gyűrű látható. Természetes ellensége a baglyok, nyuszt és vadmacska.

Korábban a rómaiak egyik kedvenc eledele volt, erre a célra készített edénykében az úgynevezett gliráriumban szállították a szakácsoknak, akik mézzel és mákkal ízesítve tálalták. Korábban jellemző volt a pelebőr kikészítése. Ma már védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 forint.

Élete nagy részét, több mind a felét, alvással tölti, ezen időszak alatt testhőmérséklete 2 Celsius-fokra süllyed. Két lélegzetvétel között tizenegy perc is eltelhet, a szívveréseinek száma harmincról hat-tizenháromra csökken, percenként.

Nagy pele Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Több európai országban is hétalvónak nevezik. A téli álmát barlangokban, maga ásta béleletlen földi üregekben, épületek zugaiban, odvakban alussza, de énekesmadaraknak kihelyezett mesterséges fészekodúba is bevackolja magát. Hosszú farkát összegömbölyödött teste köré tekeri, jellemző, hogy több állat is összebújva telel, ezzel is csökkentve a hőleadást.

A telelő nagy pele olyan mélyen alszik, hogy akár kézbe is vehető nem ébred fel. A téli álom előtt kondíciót gyűjt, ébredés után pedig viszonylag hamar visszanyeri az alvás alatt elvesztett tömegmennyiséget.

Mivel éjszaki aktivitású így ritkán találkozhatunk vele, mi magunk erdőkben sátrazva szoktuk meghallani a gumijáték sípolásához hasonlítható hangját a fülledt nyári éjszakákon. Jellemzően ébredéskor visítoznak. Igazi társasági állat, egyszer egy Dráva menti piciny faluban lévő ház padlásán több állat hancúrozott odafent, nem hagyva minket álomra szenderülni. Nagy pelével való további emlékezetes találkozás a nagykapornaki remetekert bükkösében történt egy szép nyári napon, ekkor fényes nappal futottam vele össze, ami ritka pillanat. A fenségterületüket szigorúan jelölik egymás közt, akár akusztikus jelekkel és feromonokkal, így jelezve a védvonalakat. Ha arra kerül sor a hímek harcba is szállnak a betolakodókkal.