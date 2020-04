Kedvezően hat a szervezetre a kertészkedés

Az amerikai Bostonban működő Italian Home for Children súlyosan traumatizált, sok esetben otthonukból kitett gyermekeket gondoz. Az intézmény korábbi megfigyelései alapján a bent lakó és ott tanuló gyermekek előszeretettel időznek az épület kertjében, Jason Torres, az Italian Home for Children lakórészének vezetője szerint pedig azt is észrevették, hogy egészen új interakciók alakulnak ki a növényzetben gazdag környezetnél – olvasható a nationalgeographic.com oldalon.

A megfigyeléseket a tudomány is igazolja, egy korábbi tanulmány alapján a terápiák során a természet számos kedvező hatással jár, többek közt a vérnyomást is csökkenti. Ezen felbuzdulva 2014 nyarán különleges program indult az intézményben, melynek célja a gyermekek bevonása a kertészkedésbe. Torres szerint a kertben a gyomlálástól az öntözésen át a betakarításig mindent a gyermekek végeznek – utóbb pedig a zöldségek és gyümölcsök feldolgozásában is segítenek. Sőt, egy szabadtéri „tantermet” is kialakítottak a gyermekek számára.

A kertészkedés a mentális és testi egészségre is kedvezően hat, az Egyesült Államokban nem csak az Italian Home for Childrennél kísérleteznek vele. A magánfinanszírozású Insight Garden Program például elítéltek számára kínál kertészkedési lehetőségeket – a tevékenység hatására kimutathatóan javult az intézeten belüli magatartásuk.