Tömegesen pusztultak keselyűk egy afrikai országban

Legalább 1600 csuklyás keselyű (Necrosyrtes monachus) és más keselyű pusztult el az utóbbi időkben az afrikai országban – számol be a Keselyűvédelmi Alapítvány. A szakértők régóta figyelik a példátlan pusztulási hullámot, félő, hogy az esemény katasztrofális hatással lesz a veszélyeztetett madarakra.

Bár a helyi hatóságok együttműködnek a természetvédőkkel, és 2020 márciusában és áprilisában is folytattak vizsgálatokat a terepen, a helyzet nem egyszerű. A Bissau-Guineai Köztársaság politikai helyzete, illetve a COVID-19-járvány jelentősen megnehezíti a szakértők munkáját. Február elején az országban 200 madár tetemét találták meg, és azóta is több elpusztult állatra bukkantak. A probléma főként az állam keleti területeit érinti. A kutatók egyelőre nem tudtak átfogó terepvizsgálatot folytatni, így feltételezhető, hogy 2000-nél is több csuklyás keselyű veszett el.

Úgy tűnik, az állatokat mérgezett táplálékkal ölték meg. A madarakkal valószínűleg rituális céllal végeztek, sok afrikai kultúra véli úgy, hogy a keselyűfejek jó szerencsét és különleges képességeket hoznak birtoklójukra.

Afrikában gyakran okoz problémát az állatok mérgezése. A helyiek nemcsak vallási okokból végeznek az élőlényekkel, gyakran az orvvadászok és a haszonállataikat vagy terméseiket védő gazdák is mérget használnak.