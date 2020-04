A Covid-19 nyugalma jó hatással van a Velencei-lagúna élővilágára

„A lagúna növény- és állatvilága nem változott a korlátozások alatt. Az egyetlen dolog ami változott, az az, hogy most lehetőségünk nyílik gyönyörködni benne” – mondta Andrea Mangoni zoológus.

A járványügyi korlátozások bevezetése óta nem csupán a turisták tűntek el Velencéből, hanem a város víziútjai sincsenek zsúfolásig tele hajókkal, vízibuszokkal és gondolákkal.

Mangoni számára ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy újra felfedezze a Velencei-lagúna sokszínű ökoszisztémáját. A zoológus egy nemrég közzétett felvétele, amelyen egy medúza úszkál a város egyik csatornájának áttetsző vizében, óriási népszerűségnek örvend az interneten.

„Jelenleg általában 50-60 centiméter, de előfordul, hogy akár 1 méter mélyre is lelátni a felszínről. Ez azt jelenti, hogy olyan állatokat is láthatunk, amelyeket eddig elrejtett a szemünk elől a zavaros víz”- mondta Mangoni, hozzátéve, hogy 20 éve dolgozik Velencében és még soha sem látta ennyire tisztának a város vízi útjait.

Marco Sigovini, a Velencei Tengertudományi Intézet (ISMAR-CNR) kutatója először észlelt tengeri fajokat a város központi részein.

„A Velencei-lagúna növény- és állatvilága sokkal színesebb és érdekesebb, mint az ember gondolná” – jegyezte meg a szakember.

Sigovini szerint a városban nem csupán a szennyezéssel együtt járó hajóforgalom csökkent, hanem a zaj is, ami szintén a szennyezés egy formája és a lagúnában élő teremtmények nagy részét zavarja.

A szakember szerint a medúzák nagy száma korántsem meglepő. „Az elmúlt 20-30 évben megnőtt a számuk. Egyre gyakrabban merészkednek be a lagúnába, különösen az év bizonyos szakaszaiban, talán az áramlatokkal együtt érkeznek. Normális esetben azonban óriási a hajóforgalom, így valószínűleg sokuk elpusztul” – mondta Sigovini, aki a jelenlegi helyzet ellenére nem túl derűlátó a jövőt illetően.

„Ez a néhány hónapnyi korlátozás nagy valószínűséggel nem lesz elegendő ahhoz, hogy változásokat hozzon az ökoszisztéma minőségében” – jegyezte meg a szakember.