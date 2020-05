Kiderült, hogy jutnak vízhez a koalák

Forrás: The University of Sydney/Echidna Walkabout / Koala Clancy Foundation.

Most először sikerült dokumentálni azt, hogy miként isznak a vadon élő koalák, a Sydney-i Egyetem számolt be a felfedezésről, amely az oly sokak által kedvelt, bájos erszényes túlélésének kulcsát is jelentheti. Az egyetem szakembere vezette kutatás eredményét az Ethology folyóirata tette közzé. A sikeres kutatás aktualitása, hogy május 3-án volt a adon élő koalák napja Ausztráliában.

A koala gyakran táplálkozik olyan eukaliptuszokon, amelyek folyóvizek, vagy ideiglenes vízelvezető árkok közelében nőnek, e fák leveleinek nagyobb a víztartalma is. Emiatt nagyon sokáig úgy vélték, hogy a koala vízszükségletét képes kielégíteni pusztán a levelekből, esetleg a harmatos, vagy esővizes levelekkel jutnak plusz folyadékhoz, és csak nagyon ritkán fordul elő, hogy közvetlenül vizet igyanak. Emellett közismert, hogy az állatok képesek rendkívül hatékonyan visszatartani a szervezetük víztartalmát, mind a vizeletük besűrítésével, mind azzal, hogy a légzésük és a verejtékezésük révén is egészen minimális a vízveszteségük. Bár fogságban tartott koalákat rendre láttak vizet inni, azt hitték, hogy ez pusztán a természetellenes közeg hatása, és a vadon élők nem isznak, csak anekdoták szóltak arról, hogy a nyári forróságban lemásznak a fákról vizet keresni.

Felnőtt nőstény koala iszik egy fatörzsről. Forrás: The University of Sydney/ Echidna Walkabout / Koala Clancy Foundation.

2006-2019 között végeztek átfogó felméréseket vadon élő koalákról, ebben mind szakemberek, mind civil kutatók részt vettek, Victoria és Új-Dél-Wales államokban, különböző területeken készültek terepi megfigyelések a koalák életmódjáról, szokásairól. Az így született rengeteg megfigyelés során összesen 44 alkalommal pillanthatták meg a vizes fatörzseket nyalogató koalákat, e megfigyeléseket győűtötték most egybe a kutatók. Két, másutt végzett megfigyelésből kiderült az is, hogy nem is kevés idő a koalának az ivás: egy kölykét is cipelő anya 15 percen keresztül nagy erőbedobással ivott a fatörzsről, egy hím pedig 34 percet töltött a vizes törzs kimért nyalogatásával.

A kutatásvezető dr. Valentina Mella elmondta, hogy most először sikerült rögzíteni azt, ahogyan a koalák a fák törzsét nyalogatva isznak. „Végre megláthattuk, miként isznak, ez pedig alapvetően megváltoztatta a vadon élő koalák víznyeréséről alkotott eddigi elképzeléseinket. Nagyon izgalmas felfedezés!”

Az elmúlt időszak Ausztrália minden élőlénye számára rendkívüli volt, a példa nélküli forróság, aszály, majd a bozóttüzek súlyos pusztítást végeztek a koalák körében is. Azt azonban már megfigyelték, hogy a forró és aszályos időszakokban a koalák elfogadják a biztosított ivóvizet. Kérdéses azonban, hogy a különböző élőhelyeken lakó koalák egyformán igénylik-e a külön hozzáférhető, pl. tócsák, vízfolyások, esővíz formájában lévő ivóvizet?

„Ez a típusú vízfogyasztás, vagyis az, hogy a fán lecsorgó esővizet nyalják fel, azt jelenti, hogy szükségük van vízre, és inni ezek szerint csak akkor tudnak, ha kellő mennyiségű eső is éri az élőhelyüket. Súlyos károkat szenvedhetnek, ha nincs elegendő lenyalogatható esővíz. Tudjuk, hogy a koalák számára a fák nyújtják a táplálékot, a búvóhelyet, és azokon is alszanak. Azzal, hogy kiderült, az ivóvizet is a fák biztosítják, még fontosabbá vált, hogy megőrizzük az erdőinket a koalák védelme érdekében.” – magyarázta dr. Mella.

Esőben vizes fatörzset nyalogató koala. Forrás: The University of Sydney / George Madani és Lachlan Hall.

Mivel a koalák éjszaka aktívak, így a megfigyelésük meglehetősen nehéz, valószínűleg emiatt nem derült ki korábban az sem, hogy miként isznak vizet. Szintén hátráltatta az eddigi megfigyeléseket, hogy esős, viharos időben általában nincsenek kinn terepen a megfigyelők, s ezzel rengeteg alkalmat szalaszthattak el már az évtizedek sorén.

A megfigyelések során az is kiderült, hogy a koalák akkor is a fák törzséről, ágairól nyalogatták az esővizet, ha a talajon volt hozzáférhető víz. „Ebből arra következtethetünk, hogy a koaláknál az ilyen ivás természetes folyamat.”