Két fióka maradt a feketególya-fészekben

A megelőző években eddig három esetben figyelhettünk meg hasonló (szülők általi) fiókapusztítást a kamerával megfigyelt fészekben, melyek során összesen 5 fiókát pusztítottak el. (2017: 1 fióka, 2015: két fióka, 2013:1 fióka).

Nincs kialakult szokás arra, hogy ezt melyik szülő teszi meg. Eddig minden esetben a legkisebb, leggyengébb fiókát szelektálták ki.

Forrás: Gemenc Zrt.

A fészekkamerás megfigyelésnek éppen az az egyik célja, hogy megismerjük a fékszelési viselkedésüket, amihez ez is hozzá tartozik. A jelenség más – nem gólya – fajoknál is rendszeresen előfordul (pl. szárcsa). Az öreg madarak aktív és passzív módon is szelektálnak, mindez faj- és egyedfüggő.