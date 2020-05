Elvis 2000 méter mélyen él, a tengerfenéken

Megszokhattuk már, hogy a tengerfenéken számtalan különös külsejű állat él, némelyik irizál, mások világítanak, megint mások egy szemvillanás alatt megváltoztatják színüket. A pikkelyesférgek (Polynoidae) nemrégiben felfedezett és leírt négy új fajának egyikét Elvis Presley után nevezték el, mivel a teste háti oldalát borító pikkelyek Elvis híres csillogó flitterekkel kivarrt fellépőruháira emlékeztetnek. A másik három, újonnan leírt faj se szégyenkezhet azonban, különleges küllemének köszönhetően.

A négy új féregfajra Kalifornia partjai közelében, nagy mélységben bukkantak rá, a „legsekélyebb” vízben a Peinaleopolynoe mineoi (a képen a 4.) nevű faj él, csupán 1000 méter körül, a P. elvisi (a képen a 2.) már 1800-2000 méteren található, a P. goffrediae (a képen a 3.) 2800, a P. orphanae (a képen az 1.) a legmélyebben, 3800 méteren lakik. Mivel ezeken a mélységeken a tenger teljesen sötét, a férgek díszes öltözékét senki se látja, még ők maguk sem, mivel nincsen szemük, kivételt csak a tengerbiológusok képeznek, akik automata búvárhajó segítségével figyeltek meg és gyűjtöttek be mintapéldányokat az új fajokból. A felfedezést a Schmidt Ocean Institute R/V Falkor nevű kutatóhajójával ejtették meg.

Külön érdekesség, hogy az egyik faj, a kékesen irizáló P. orphanae esetében azt is sikerült videón rögzíteniük a kutatóknak, amint az állatok egymással harcolnak, s az egyik ki akar harapni egy darabot a másikból. Ez a viselkedés magyarázatot ad arra is, amit már régóta tapasztaltak: a begyűjtött pikkelyesférgek pikkelyei sokszor sérültek voltak, és azt hitték a kutatók, hogy ez a begyűjtés során történt, most azonban kiderült a videóból, hogy egymásnak okozzák ezeket a korábban rejtélyes sebeket.

Az állatok alaktani, méretbeli és genetikai adatait is feljegyezték a Zookeys szakfolyóiratban megjelent fajleírásoknál, a fajok pontos leírásában a DNS-vizsgálatnak most is, mint oly sok esetben, kulcsszerep jutott.

A pikkelyesférgeket gyakran látják a tengerfenékre süllyedt nagyobb állatok tetemei körül, így például a bálnatetemek környezetében. Ez az állatcsoport mind egyedszámában, mind fajszámában (több mint 900) igen jelentős összetevője a mélytengeri ökoszisztémának, változatos külsejűek, s egyes fajaik biolumineszcencia révén gyenge fényt is kibocsátanak. Általában csak néhány centisek, a legnagyobb pikkelyesféreg-faj azonban elérheti a 20 centis hosszúságot is. A most leírt négy faj az apróbbak közé tartozik.