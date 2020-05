A Balatonalmádinál megjelent algásodás gyorsan megszűnik

Boros Gergely, az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa elmondta, ez egy természetes és évente akár többször is előforduló jelenség, és pár napon belül jellemzően eltűnik.

2020. május 19-én vizsgálják meg a területről vett vízmintákat, a pontos összetételről, amelyből több mindenre lehet majd következtetni, információk a következő napokban lesznek. A szakember kifejtette: a barnás, habszerű, vízfelszínt ellepő képződmény szórványos megjelenése nem nevezhető rendkívülinek. Veszélyt nem jelent, a tó természetes működésének része.

Hozzátette, hasonló jelenség évenként változó intenzitással, főként tavasszal és nyár végén szokott előfordulni a Balaton egyes térségeiben. „Látványos, de veszélyt nem jelentő, pár napon belül szertefoszló jelenségről van szó” – fogalmazott.

Kiemelte, a Balatonalmádinál a vízfelszínre került jelentősebb algatömeg egyebek mellett éppen a tiszta és fenékig átlátszó víz miatt alakulhatott ki, hiszen tiszta vízben a fény könnyebben lejut a tómeder felületére. Az ott élő algák így elég fényhez jutnak, ráadásul közvetlenül hozzáférnek az üledékben raktározott tápanyagokhoz. Az így felszaporodott algatömeg egy idő után felszakadozva, a keletkező buborékok felhajtó erejével a felszínre jut – magyarázta.

Boros Gergely kitért arra, hogy szinte bárhol előfordulhat hasonló jelenség a Balatonban, de főleg az északi parton jellemző.

Nem példa nélküli az ilyesmi, 2017-ben is tapasztaltak hasonlót az északi parti öblökben, ha nem is ekkora kiterjedésben – jegyezte meg.