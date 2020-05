Algáktól zöldül az Antarktisz

Egészen új ökoszisztéma kezd el kialakulni az Antarktiszi-félszigeten és környékén – számol be a The Guardian. A kutatók szerint az olvadó havon algák szaporodnak, melyek nemcsak zöldre festik a havat, hanem táplálékul is szolgálhatnak egyéb élőlények számára. A szakértők úgy vélik, hogy a globális felmelegedés egyre kedvezőbb körülményeket teremt majd a régióban az algáknak.

Andrew Gray, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és kollégái szerint bizonyos területeken olyan vastag már az algatakaró, hogy annak világoszöld színe az űrből is kivehető. A csapat hat évet töltött a helyi algavirágzás felmérésével, a jelenséget műholdas felvételek és helyszíni megfigyelések révén vizsgálták. Ez az első alkalom, amikor átfogó képet alkottak a félszigeten zajló algavirágzásról. A kutatók bíznak benne, hogy adataiknak köszönhetően jobban megérthetik, milyen ütemben algásodik a térség. Matt Davey, a csapat tagja szerint már most elkezdhetett kialakulni egy új élővilág a területen, a megfigyelések alapján ugyanis az algák, baktériumok és gombák között kezd létrejönni az interakció.

Zöld hóalgák az Anchorage-szigeten Forrás: Nature Communications

Az antarktiszi algavirágzást az 1950-es és 1960-as években indított expedíciók során jegyezték fel először. A csapat összesen mintegy 1700 algavirágzást dokumentált, ezek összesen 1,9 négyzetkilométert érintenek. A szakértők szerint az algák segítenek a szén-dioxid elnyelésében, igaz, globális szinten nem számítanak sokat.

Az új tanulmány alapján a virágzás főként a gyorsabban melegedő területeket érinti. A térségben korábban növekvő zuzmót és mohát is megfigyeltek, igaz, ezek lassabban terjednek, mint az algák. A csapat következő célja, hogy a vörösmoszatok jelenlétét is felmérjék. A szakértők arra számítanak, hogy a jövőben egyre több algavirágzást tapasztalnak majd.