Zajlik a tengeri teknősök tojásrakása

A Közép-Floridai Egyetem Tengeriteknős-kutató Csoportja szakemberei egy közel 50 kilométeres tengerpartszakaszon már több mint 2850 tengeri teknős fészket számláltak meg az idei szezon elején, a szezon októberig tart majd.

„Szép számban látunk teknősfészkeket, azonban még túl korai lenne megmondani, vajon rekordot dönt-e a számuk idén”- jegyezte meg Erin Seney, a csoport kutatója. „Mindhárom, általunk vizsgált kulcsfaj már igen korán, a fészkelési szezonjuk legelején nekilátott a tojásrakásnak, s a megszokottnál több fészket találtunk a kérgesteknősök és az álcserepesteknősök esetében. Valószínű, hogy az enyhe tél, és az élelembőség a teknősök táplálkozási helyén együttesen okozta azt, hogy ennyire korán nekiláttak a fészekrakásnak.”

A kutatócsoport a március-április során elrendelt járványügyi intézkedések ellenére is folytatni tudta a munkáját, amit csak egy kis átszervezéssel meg lehetett oldani, így a felmérést mind elvégezték. Az egyetem csapata 40 éve folyamatosan végzi a vizsgálatokat a főként tengeri teknősökre szakosodott Archie Carr Nemzeti Vadvédelmi Rezervátum Brevard-megyei partszakaszán. Vadvédelmi szakemberek, genetikusok és az egyetem hallgatói vesznek részt ezekben a fészek-felmérésekben, hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek, s emellett a hallgatók a teknősökkel való szakszerű bánásmódot is elsajátítják e munkák során.

Forrás: UCF Marine Turtle Research Group,

Florida középső-keleti partvidéke az álcserepesteknősök egyik legfontosabb fészkelő helye a világon, és a közönséges levesteknősök floridai állományának harmada is itt rakja le tojásait. A kérgesteknős esetében a faj fő elterjedésének északi határterületét jelenti ezek a partszakaszok, ez az állat kisebb számban fészkel csak errefelé. Azonban a levesteknősök 2019-ben rekordszámú, 15784 fészket hagytak a mindössze 20 kilométernyi partszakaszon, amelyet az egyetem felügyel.

„A közhiedelemmel ellentétben nem vonzza a partra nagyobb számban a teknősöket az, hogy a járvány miatt kevesebb ember jár arrafelé. Azok az állatok azonban, amelyek már kijöttek, vagy amelyek lerakták a tojásaikat, kevesebb emberi zavarással találkoztak. A nőstényeket nem zavarta a fényszennyezés, így nem tévesztettek irányt a parton, s nem kellett felesleges energiákat fordítaniuk arra, hogy elkerüljék az embereket” – magyarázta Seney.

Kérgesteknős Forrás: Wikipedia

Az egyetemi csoport Brevard-megyében zajló munkája idén különösen fontos, mivel a floridai partokon is jelentős területen végeznek partszakasz-felújításokat a tenger eróziós hatásának ellensúlyozására, ekkor meg is kotorják a homokot. Ezt a munkát segítették azzal, hogy a teknősök minden egyes fészkét megjelölték a floridai kutatók, így a partfelújításkor az azt végző szakemberek el tudták kerülni a fészkeket. A partfelújítások végével a kutatók munkája visszaállt a rendes kerékvágásba, és a nappali időszakokat a fészkek számlálásával töltik. Némely fészket ugyan megjelölnek most is, de csupán azzal a céllal, hogy később a sikeresen kikelő teknősök számát ellenőrizzék majd ezekben.

A csoport évente 20-35 ezer teknősfészket szokott megszámlálni a hozzájuk tartozó majdnem 50 kilométeres partszakaszon. Először a kérgesteknős, majd az álcserepesteknős, s végül a levesteknős érkezik meg e partokra. Május 22-ig 2044 álcserepesteknős, 29 kérgesteknős és 5 levesteknős fészket regisztráltak a floridai kutatók az általuk évtizedek óta felügyelt területen. Az aktuális adatokat a kutatócsoport a Facebook oldalán rendszeresen közzé teszi, számos fotóval együtt.