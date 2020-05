Mozgó mohagombócok az alaszkai gleccseren

Bár a kutatók egy ideje tudnak a mohák jelenlétéről, eddig kevesen vizsgálták a fejlődésüket és mozgásukat. Scott Hotaling, a Pullmani Washington Állami Egyetem munkatársa és kollégái a közelmúltban 30 mohát tanulmányoztak az alaszkai Root-gleccsernél – számol be a ScienceAlert. A csapat karkötőszerű eszközzel elemezte négy éven át a növények mozgását.

A szakértők szerint a mohákból és földből álló gömbök csak bizonyos gleccsereken figyelhetőek meg, és élőhelyet biztosítanak a gerinctelenek számára. A kutatók azt feltételezik, hogy a golyók eredetileg apró kavicsok, melyeken idővel a talaj mellett különböző mohák tapadnak meg. A gömbök a világ különböző pontjain fekvő gleccserek lelhetőek fel, a kialakulásukhoz szükséges körülmények pedig egyelőre nem ismertek.

It’s friday at the end of the semester.

That means it’s time to ponder one of the great, enduring mysteries of cryospheric science and ecology: What controls the herd-like, coordinated, motion of glacier moss balls?

Just published: https://t.co/tHPJbjIlLv pic.twitter.com/m5ZzD9GTa0

— Tim Bartholomaus (@TimBartholomaus) May 15, 2020