Aggasztó a rovarok fogyatkozása, ám az édesvízi fajok helyzete jobbnak tűnik

Korábbi kutatások alapján az elmúlt években világszerte drámaian csökkent a rovarok száma, évtizedenként akár 25 százalékkal is zuhanhat az egyedszám. Egy friss tanulmány alapján ugyanakkor a vártnál komplexebb lehet a helyzet – számol be a BBC. A szakértők szerint a szárazföldi rovarok egyedszáma valóban csökken, az édesvízi fajok populációi viszont éppen gyarapszik.

A rovarok rendkívül fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, nemcsak táplálékot jelentenek sok állatnak, de a beporzásért és a tápanyagok újrahasznosításáért is felelnek. Eltűnésük óriási hatást gyakorolna a környezetre, a szakértők ezért is figyelik aggódva csökkenésüket. Roel Van Klink, a Német Integratív Biodiverzitási Kutatóintézet munkatársa és kollégái minden korábbinál átfogóbb vizsgálatot végeztek a témában. A kutatók 166 hosszú távú, közel 1700 helyszínen folyó vizsgálat adatait elemezték.

Az eredmények alapján a lepkék, hangyák és szöcskék populációja évente 0,92 százalékkal csökken, évtizedenként tehát mintegy 9 százalékkal. Ez még mindig jelentős, de messze nem olyan súlyos, mint a korábbi vizsgálatok alapján gondolták. Van Klinkék szerint a rovarok helyzete régiónként is nagyon eltérő lehet, Európában, különösen Németországban például gyorsabb ütemben csökken az egyedszám.

Bár a szárazföldi rovarok helyzete aggasztó, sok vízi állat, így a kérészek száma nő, évente mintegy 1,08 százalékkal. Ezen populációk többek közt Észak-Európában gyarapodnak, a növekedés hátterében pedig a helyi vízvédelmi intézkedések állhatnak. Összességében azonban kevesebb a vízi faj, mint a szárazföldi, az előbbieknél látható pozitív trend így nem ellensúlyozza utóbbiak csökkenését.

