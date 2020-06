Falánk békák veszélyeztetik Délkelet-Ausztrália ökoszisztémáját

Az eredetileg kizárólag délnyugat-ausztráliai területeken honos Litoria cyclorhyncha nevű békafaj átkelve a Nullarbor félsivatagi területén, immár Dél-Ausztrália több pontján is stabil populációt alakított ki – számol be a Dél-Ausztráliai Egyetem oldala. A kutatók elsőként mérték fel, hogy mivel táplálkoznak a békák új élőhelyükön, ennek köszönhetően pedig ökológiai hatásaikra is következtetni tudtak.

Gunnar Keppel és Christine Taylor szerint az invazív faj elterjedése aggodalomra ad okot, romboló táplálkozási magatartása miatt, a falánk kétéltű ugyanis válogatás nélkül mindent elfogyaszt, ami csak a szájába fér. Egy viszonylag nagy, ragadozó életmódot folytató békáról van szó, amely ez idáig ismeretlen volt a földrész déli részén. Az állat rengeteg honos fajt fogyaszt el, ezzel pedig hatást gyakorolhat a táplálékláncra is. Eleheti azt az eleséget, amin eddig a helyi madarak, emlősök és a régió hüllői osztoztak.

Keppelék vizsgálatukban 76 egyed gyomortartalmát elemezték, átlagosan minden példánynak legalább hat zsákmányállat volt az emésztőrendszerében. A betolakodó a becslések alapján 200 különböző fajra vadászhat, ezek mintegy 60 százalékát ízeltlábúak adják, de gekkókat, egereket és kisebb békákat is elkaphatnak. További problémát jelent, hogy a ragadozó igen mozgékony, már most 2000 kilométert utazott a faj, ráadásul tág tűréshatárú, a sós vízi, vagy a forró környezetet is elviseli, így várhatóan tovább is terjed majd.

Nem ez az első alkalom, amikor egy invazív béka okoz gondot Ausztráliában, az 1930-as években a cukornádat pusztító bogár ellen betelepített Közép-Amerikában őshonos óriásvarangy is jelentős hatást gyakorolt az élővilágra, most azonban nem szándékos betelepítésről van szó.