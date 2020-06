Nádasok lakója a barkóscinege

A tóparti kirándulások alkalmával, a vizeket kísérő nádasból, ha egy csilingelő hangot hallunk, akkor barkóscinegékhez (Panurus biarmicus) van szerencsénk. Fahéjszínű színezetük jól elrejti őket, az avas nádasba szinte beleolvadnak. Általában akkor láthatjuk, mikor a csapat felkerekedik és a nádas felett alacsonyan repülve odább száll. A tél folyamán kisebb csapatokban mozognak, együtt tizenöt-húsz madarat is megszámlálhatunk.

Barkóscinege Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Állandó madár, azonban a téli kóborlásuk alkalmával egyes példányok akár ötven-száz kilométert is megtehet. A Balaton nádasait is kedvelik. A hímekre jellemző a lefelé nyúló, vége felé hegyesedő fekete barkó, a tojóknak nincs barkójuk. Népi elnevezése a szakállas cinege, a Velencei-tó területén a nádi cinege elnevezéssel még napjainkban is találkozhatunk. A barkóscinegék a timáliafélékhez tartoznak, nem rokona az igazi cinegéknek.

Barkóscinege Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Kíváncsi természetű madarak, ha egy helyben megállunk ott, ahol sikerült megpillantani őket, rendszerint felkúsznak a nádszálakon és a nádbugán ülve, vizsgálódva tekintenek ránk. Tápláléka ízeltlábúakból áll, télen elsősorban a nád és gyékény magjait fogyasztják kisebb mértékben pedig különböző lágyszárú növények magvait. Télen a gyomra a magtáplálékokhoz átalakul, a gyomorfala megvastagszik. Ilyenkor gyakran fogyaszt apró köveket is, amelyet a szervezete a tavasz érkeztével kiválaszt. A kemény, hosszan tartó telek a barkóscinegék állományait megtizedelik. Hazánk nádasaiban még jelentős állományai élnek, a Nyugati-Európai országokban már ritkaságnak számít. Természetvédelmi eszmei értéke 50 000 forint.