Óriáskalmárral harcolhatott egy cápa

Deron Verbeck víz alatti fotós egy 2 méter hosszú óceáni fehérfoltú cápáról (Carcharhinus longimanus) készített képeket Hawaii közelében. Az állat különlegessége, hogy oldalán furcsa, körkörös hegek láthatóak. Yannis P. Papastamatiou, a Floridai Nemzetközi Egyetem munkatársa és csapata arra gyanakszik, hogy a sebeket tapadókorongok okozták – számol be a Live Science.

A kutatók szerint a ragadozó egy lábasfejűvel csaphatott össze. Hawaii környékén csupán három olyan faj él, amely megsebesíthette az élőlényt. Bár pontosan nem tudják, melyik fajról is lehetett szó, a sérülések formája alapján a szakértők egy óriáskalmárra (Architeuthis dux) gyanakodnak.

Az óceáni fehérfoltú cápa gyakran 300 méteres mélységben is megfordul, itt akár óriáskalmárral is találkozhat. Bár a hatalmas fejlábú 12-13 méteresre is megnőhetnek, a cápa valószínűleg egy kisebb példánnyal csapott össze.

A kutatók hasonló sebesüléseket nagy ámbrásceteken szoktak látni, az állatok előszeretettel vadásznak fejlábúakra. Papastamatiou és csapata úgy gondolja, hogy a cápa támadhatta meg a kalmárt, a sérülések pedig a védekezés nyomai lehetnek.